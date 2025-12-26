使用现代指标平均/下载现成的免费EA

你可以尽情地对均价交易系统发表负面评论，但它们仍然经常出现在信号服务和MQL市场展示的榜首。这很可能是因为大多数人并不适合传统的交易方式（长时间的资金回撤，几个月都看不到新的高点）。每天都能看到账户余额达到新的峰值，这无疑更令人满足，即便这意味着要承担全部资金的风险。无论如何，“均价”作为一种资金管理策略，在2026年依然非常流行。





一年前，我决定整理一下我的指标库。在这个过程中，我发现很多工具需要整合到一个指标中。于是，功能最强大、用途最广泛的双移动平均线指标——移动平均线交叉信号指标——就此诞生。MQL 社区给予了我们很多帮助，而开发这个指标正是我们共同的目标！该指标可免费获取： https://www.mql5.com/en/market/product/148478









我最近才开始尝试将均价策略和移动平均线交叉信号结合起来。这个智能交易系统目前还处于早期阶段，只做多。但这种组合的潜力已经显现。我已经设置好了英镑/美元1小时图表的参数。它的优势包括只需50美元的少量资金即可启动，以及不到一周的时间不会出现新高。









要使用智能交易系统，您需要从MQL Market下载免费的“移动平均线交叉信号”指标，并将其保存在MQL Market中。该指标文件应位于“Indicators/Market”文件夹中。 该智能交易系统已配置为在 H1（1 小时）时间框架下交易英镑（GBPUSD）。但是，您可以通过自行调整参数，将该智能交易系统应用于任何交易品种和时间框架。







平均化的新方法很有前景



与此同时，还开发了几种增加持仓量的新模型。智能交易系统中的“GridMode”参数正是实现这一点的关键。

“GridMode” = 0 – 传统的网格模式，即每组新仓位都以递增的成交量开仓。成交量倍数由“KLot”参数设置。

“GridMode” = 2 - 一项新功能！！！一系列订单的止盈位以百分比形式设置在趋势反转水平。成交量基于此计算。网格间距通过“ TP_Grid”参数设置。







关于“平均值+移动平均交叉信号”项目的结论



该项目清晰地展示了网格交易方法的演变，使其从风险极高的随机交易转变为更加系统化的方法。以下是关键要点：

心理上战胜了传统交易方式。 均价策略之所以经久不衰，主要原因并非其数学上的优越性，而是它满足了交易者的基本心理需求：看到账户持续增长。专家通过承诺“一周内不会再创新高”，直接迎合了这种心理，提供了一种“合法”的、具有分析依据的实现目标的方法。 均价不再是一种策略，而是一种工具。 这是最重要的概念性突破。不再是盲目地按固定间隔开仓， 移动平均线交叉信号指标的主要信号。均价策略现在是一种资金管理策略。 里面 趋势交易旨在利用市场回调来巩固仓位并加速盈利。这会改变系统的预期收益。 创新方法 网格模式 = 2 - “智能”平均值。 这不仅是一种新的选择，更是迈向自动化风险管理的一步。针对特定止盈水平（ TP_Grid ）进行算法成交量选择是一种尝试。 提前计算退出方案 对于整个网格而言，这种方法可能比经典的几何增长（ GridMode = 0 ）更有效，因为它旨在针对特定的市场条件（预期回调）优化存款使用。 可及性和协同效应。 免费且功能强大的指标与最低入金仅需 50 美元的智能交易系统相结合，大大降低了交易门槛。这使得众多交易者能够实际体验这种混合交易策略，这对交易社区的发展大有裨益。 前景与增长领域。巨大的潜力将通过以下途径释放： 添加 销售中的对称逻辑 。

执行 动态防护级别 （例如，当指示信号方向相反时，关闭电网）。

扩展 模式 网格模式，考虑波动性（ATR）。



