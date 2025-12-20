2025年12月22–26日市场预测

上周，主要央行公布了政策决定。12月18日，欧洲央行维持利率不变，并表示未来决策将取决于关键宏观经济数据。同日，英国央行在通胀放缓的背景下，将基准利率从4.0%下调至3.75%。12月19日，日本央行继续推进政策正常化，将利率上调至0.75%。市场对前两项决定反应平静，而日本央行的举措引发了USD/JPY的大幅上涨。

💶 EUR/USD

EUR/USD最明显的走势出现在12月16日，当日汇价快速上涨至1.1804。当天，美国公布了一批延迟发布的劳动力市场和消费数据，在美联储利率预期重新评估的背景下，进一步打压了美元。随后市场情绪趋于稳定，EUR/USD在周末收于1.1708。移动平均线仍显示温和偏多，但由于节前流动性下降，动能有所减弱。汇价可能再次上行测试1.1760–1.1800区域，随后回落至1.1650–1.1680，进一步支撑位在1.1575–1.1615。若有效突破1.1800，将打开通往1.1900–1.1915以及1.2000的空间。

₿ BTC/USD

整个一周，bitcoin在84,400–90,365区间内横盘整理，周五收于区间中部附近的87,790。技术指标显示市场情绪谨慎、略偏空，但整体结构仍更像是整理而非明确趋势。价格可能尝试突破89,500–90,365阻力区，下一目标为93,125–94,600。若突破失败，可能回落至84,400–85,100，进一步支撑位在83,800和80,540。

🛢 Brent原油

12月16日，Brent原油价格下跌至每桶58.49美元，为半年多以来的最低水平。尽管美元走弱，当天市场仍将原油视为对需求敏感的资产，而非汇率对冲工具。周末价格回到60.12附近。60.00水平预计将成为关键的支撑与阻力区域。受需求不确定性和年末因素影响，油市仍承压。Brent可能反弹至61.50–63.00，但随后存在回落至60.00–59.00，甚至年内低点58.17的风险。若走势稳定上行，多头的下一目标位于63.90–64.00，该区域汇聚了水平和下降阻力线。

🥇 XAU/USD

在上升趋势中，黄金在4,350附近遇到强阻力。12月18日刷新历史高点的尝试失败，XAU/USD在升至4,375后回落，并收于每盎司4,339美元附近。黄金整体仍保持稳定的多头趋势，但短期内可能回调至4,300，随后有望再次上行至4,400–4,450，并进一步指向4,500。若跌破4,250，将暂时破坏多头结构，并提示更深度回调至4,170–4,200的风险。

📈 总结

预计未来一周将受到节假日流动性下降和重要宏观数据数量有限的影响。市场重点将集中在美国数据上，包括计划于12月23–24日公布的第三季度GDP更新和PCE通胀数据。

EUR/USD的基准判断为中性偏多，只要汇价维持在1.1650之上；BTC/USD和Brent为中性偏空；XAU/USD维持多头观点，关注在4,250–4,280区域的逢低买入机会。