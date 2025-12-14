不到两个月增长 90%——Spready TripleEdge EA 的真实案例

Spready TripleEdge EA 取得了新的里程碑式成就，在仅 54 个交易日内，基于 1,000 美元初始资金的真实账户上实现了约 90% 的利润。该账户最终盈利 1,888.84 美元，全程通过 FXBlue 进行追踪，投资者可通过产品页面登录查看。





这一增长是在未使用马丁格尔策略、网格交易、均价策略或对冲策略的情况下实现的——仅依靠简洁的趋势跟踪逻辑和严格的风险控制。

经核实利润：截至 2025 年 12 月 12 日，54 天内盈利 888.84 美元。 (FXBlue link)

由于其在真实市场中表现出色，EA 的价格已从 30 美元更新为 99 美元，而每月 30 美元的租赁服务仍然可供希望在购买前进行测试的交易者使用。





