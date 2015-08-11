8月11日晚间现货白银，原油走势分析及操作建议

周二(8月11日)亚欧盘时段，现货白银原油价格快速上行，上涨动能表现强劲，因早间央行宣布完善人民币中间价报价机制，并让人民币中间价一次性贬值超过千点，刺激现货白银原油价格再次快速上涨突破上方压制位持续上扬；昨日美联储副主席费希尔周一的讲话暗示9月加息存不确定性，使得美元遭受严重抛压，希腊救助新协议或很快达成以及之前美元多仓押注过多都是导致本来美元走低的关键因素，市场下方大批买盘介入也占其主要成分，当前市场较为看好白银原油价格延续上行。

现货白银/青岛鲁银：今日现货白银价格日内小幅回落测试2980附近支撑位后，再次快速拉升站稳3030及3050一线延伸至3083附近受阻回落，整体维持上行格局发展，短期内价格有回落测试下方支撑位是否有效，走势上日线上当前以延续阳柱上行发展，价格在站稳中轨一线后上行动能强劲，BOLL趋势持续呈缩口状态运行，当前上轨在3080附近压制，关注能否突破上轨压制位，下方支撑位上移至3000-2980附近，笔者预计后市白银价格将持续试探上方压制位，关注BOLL上轨能否持续打开，操作以回落做多为主。

现货白银/青岛鲁银具体操作建议：

1、白银触及3030-3020附近多单进场，止损3000下，目标3060-3080；

2、白银触及3090-3100附近空单进场，止损3120上，目标3050-3040

现货原油/青岛鲁银：今日原油价格小幅回落测试272附近支撑后，快速上行站稳276一线压制位，逐步上行至282附近，整体结构呈现上涨格局，动能强劲关注上方压制位285-286附近是否突破，走势上日线上当前以延续阳柱上行发展，价格站稳5日均线后持续上行至10日均线282附近受阻，连阳拉升上行动能强劲，BOLL趋势逐步缩口运行下行动能逐步放缓，附图指标呈现勾头上行格局，上行动能颇为强劲，更多即时分析请加笔者威·信xyc7635709获取免费指导体验周期，跟对的人做对事；笔者预计后市原油价格将持续测试上方阻力，关注上行动能是否突破上方阻力位，下方支撑上移至275-276附近。

现货原油/青岛鲁银具体操作建议：

1、原油触及275-276附近多单进场，止损272下，目标280-282；

2、原油触及285-286附近空单进场，止损289上，目标280-278；

晚间重点关注：

18:00 美国7月NFIB小型企业信心指数

22:00 美国6月批发销售月率

次日04:30 美国至8月7日当周API原油库存