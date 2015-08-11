美银驳斥“加息后美元下跌论” FED票委携LMCI重磅来袭

7月非农就业继续稳居20万人上方，这让美联储9月加息的概率上升，美元却并未从中获得上涨的动能。周一(8月10日)欧市盘中，美元指数小幅回升至97.60附近，现货黄金窄幅震荡于1094美元/盎司附近。晚间，亚特兰大联储主席洛克哈特将再度登台讲话，上周他力挺9月加息一度推动美元飙升。此外，美联储还将公布美国7月就业市场状况指数，这些都将对市场产生显著的影响。

非农巩固市场9月加息预期 美银驳斥加息后“美元下跌论”上周五公布的美国非农继续持稳于20万人上方，这也巩固了市场关于美联储(FED)将于9月加息的预期，美元指数暂时持稳于98关口下方。美国劳工部公布的数据显示，7月份非农就业人数增加21.5万人，略低于市场预期，但仍足以证明美国就业市场仍延续改善势头。

数据公布之后，信用违约互换市场显示美联储9月加息概率升至52%，高于数据公布前的47%。美元指数一度上探98.32，随后汇价受到短线获利盘的打压震荡回落。周一欧市盘中，美元指数窄幅震荡与97.60水平附近。

技术上看，美元指数上周测试98.15阻力，最终并未能有效突破，短线或将将于98关口附近震荡。MACD指标双线粘合，多空双方暂时陷入均势。BK Asset Management的首席外汇策略师Kathy Lien指出，美元冲高回落主要是归因于年化小时薪资增速不及预期或者是创纪录的美国公众人数并不在就业统计之中，但这并不能掩盖就业人口增长的稳固态势。她仍认为，“认为，美元的回撤是投资者调整头寸的好机会，美元当前处于超买状态，而下周的美国财经日历表上的内容相对稀缺，获利回吐来的事出有因，尤其是美元/日元依旧受制于125.00的关键阻力位下方，这一点位的空头势力尤为顽固。

”高盛集团(Goldman Sachs)在非农公布之后也力挺美元，该行认为，现在是战术性做多美元的好时候。高盛在报告中指出，“从战术角度来看，我们认为现在是一个建立美元多头仓位的好时候。因为美联储去年3月开始的基于经济数据的部分货币政策转变还尚未完成。耶伦表示剔除‘耐心’，不代表失去耐心。”该行表示，对于日本和欧元区来说，进一步增加刺激规模的可能性都在上升，这也令做多美元的理由增加了。

该行仍维持欧元/美元3个月目标1.02水平，6个月目标1.00水平。对于市场中流传的关于加息之后美元就将开启下跌的说法，美银美林(BofA Merrill)在最新的分析中予以驳斥，该行认为加息后美元还有的涨。美银美林指出，“其实美元近一年的涨势和美联储的加息预期存在关系，但关系不大。 在美联储实际加息之后，美元将有更大上升空间，尤其是在美联储政策和其他诸多主要央行的立场完全迥异的情况下，而且9月加息尚未完全反映到隔夜指数掉期利率曲线(OIS curve)上。

”该行进一步指出，美元进一步升值可能被解读为商品价格的持续承压，例如油价等。当然，强势美元或在对经济数据构成影响的情况下促使美联储做好与市场的沟通，即当局加息会议较为缓慢的方式兑现。晚间美联储票委又来“助阵”LMCI指标恐掀“巨浪”对于美元多头而言，晚间有两件大事不容错过。美联储票委洛克哈特(Dennis Lockhart)将再度登场讲话，同时美联储将公布LMCI就业数据。

北京时间21:00，美联储票委、亚特兰大联储主席洛克哈特将在亚特兰大联储会议上致开幕词，市场期待他能延续上周关于9月加息的鹰派论调。上周三，洛克哈特表示，美国经济已经为9年来的首次加息做好了准备，只有此后经济数据明显恶化，才会令他反对在9月加息。这也引发了市场的强烈反响。

他在接受华尔街日报采访时说道：“我认为，目前，不采取加息行动的门槛很高。”市场分析人士指出，这意味着在他看来，只有没有特别严重的负面经济消息爆出，那么9月份美联储加息就可能势在必行，这一措辞显然增强了市场关于9月加息的可能性。在洛克哈特讲话过后，美元指数短线急升至98关口。

如果晚间他再度鼓吹“9月加息论”，或将对美元构成进一步提振。除了洛克哈特之外，纽约联储主席杜德利(William Dudley)将在本周三发表讲话，他也是美联储的投票票委。经济指标方面，美国7月就业市场状况指数(LMCI)也是市场关注的焦点数据，这将验证非农的成色。

北京时间晚间22:00，美联储将公布美国7月就业市场状况指数，前值为0.8%。该指标将从19个指标中得出，其中包括从失业率这样的重要指标到就业计划调查这样的小指标，这给衡量就业市场是否健康提供重要依据。由于经常和非农就业呈现反向关联，LMCI有着非农反向指标的称呼。最近几个月的状况指数数据似乎对市场影响力逐渐减弱，不过投资者仍然要对该数据特别留意。数据的好坏将对美元和金银的走势造成重大影响。

现货黄金日内于1095附近窄幅震荡，最高触及1098.30美元/盎司。技术上看，日图级别中，MACD指标双线形成金叉，红色动能柱有所扩大，暗示金价短线有望延续反弹。

汇丰银行(HSBC)分析师James Steel表示：“美联储升息预期的延后会减弱一些近期黄金市场的压力，但这并不意味着金价就此会回升，因为美联储最终还是会升息。”