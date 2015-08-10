罗杰斯：两大因素致商品崩盘 现在别买黄金和原油

素有“商品大王”美誉的投资大师罗杰斯(Jim Rogers)近日接受采访时称，近期大宗商品价格下跌部分是受中国和地缘政治双重因素的影响，他一并指出黄金和原油还没有跌到合适的价位，自己当前不会买入。

对于近期大宗商品价格的下跌，罗杰斯表示，“商品价格大跌部分是因为中国，此前许多中国投资者都抵押商品库存来获得贷款，股市暴跌后，投资者因没钱追加保证金，不得不抛售商品现货来偿还贷款。”

罗杰斯亦指出，中国近7年来都在不断积累债务，这是当前该国的一个新现象。回顾2008年金融危机时，中国之所以没有受到太大影响正是当时债务水平非常低。然而今时不同往日，随着中国国内债务的积累，当下一次全球经济危机爆发时，中国将遭到更大程度的创伤。

至于商品价格下跌的另一个理由，罗杰斯认为是地缘政治风险，包括美国与伊朗之前的核谈判。

他称，“去年油价暴跌很可能是美国与沙特联手的结果，以此打击伊朗和俄罗斯。沙特方面自然是十分愿意相助，因为这同样能拖累美国页岩气的生产。”

在被问及油价是否可抄底时，罗杰斯回答道，“通常绝大多数市场在经历一次崩盘后，往往会二次探底，而现在原油市场正是这种情况，之后油价可能下探前低，或是创一个更低点。”

他补充道，“过去几年全球消耗的原油比发掘的更多，全球的除页岩油外的石油储量也在下降，但这样的趋势是暂时的，至少我那么认为。”

黄金方面，罗杰斯指出，“目前还不是买入黄金的时候，虽然我自己也持有一些黄金，但我会去对冲仓位。我认为黄金的买点可能明年或后年。”

在被问及现在应当抄底哪类商品时，罗杰斯称，“我不会买黄金和原油，在目前情况下我更加偏爱农产品。”