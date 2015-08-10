8月10日汇市早自习

主要货币及商品8月7日收盘：

外汇：欧元/美元收报1.0963；英镑/美元收报1.5487；澳元/美元收报0.7418；美元/日元收报124.16；美元/加元收报1.3132；美元/瑞郎收报0.9832。

大宗商品：现货金收报1093.90美元/盎司；Comex期金收报1094.10美元/盎司；现货银收报14.79美元/盎司；Comex期银收报14.821美元/盎司；布伦特原油收报48.61美元/桶；NYMEX原油收报43.87美元/桶。

欧美股市：道琼工业指数下跌46.37点，或0.27%，至17373.38点；标准普尔500指数下跌5.99点，或0.29%，至2077.57点；Nasdaq指下跌12.90点，或0.26%，至5043.54点。德股DAX指数下跌0.81%，报11490.83点。英国富时100指数收跌0.42%，报6718.49点；法国CAC指数收低0.72%，收报5154.75点

8月7日重要经济数据汇总：

美国劳工部(DOL)周五(8月7日)公布的数据显示，美国7月非农就业人数增加21.5万人，预期增加22.3万人，前值增加22.3万人；美国7月份失业率5.3%，预期为5.3%，前值为5.3%。美国劳工部还将6月非农就业人数修正为增加23.1万人。

重要新闻回顾：

英国央行(BOE)副行长布罗德班特(Ben Broadbent)周五(8月7日)，英国经济复苏看起来“根基稳固、强劲”。但他指出，由于油价持续低迷，通胀回升的速度或将较预期更为缓慢。布罗德班特在接受BBC电台采访时表示，“英国国内复苏看起来根基稳固，我们已经开始看到失业率大幅下滑、最近生产率升速有一定程度的回升，薪资也在增长。”

市场热点追踪：

上周美元兑一揽子货币走强，尽管非农数据表现依旧稳健，巩固了美联储9月加息的预期，但美元上周“最大功臣”无疑是FOMC票委洛克哈特，本周他将再度发表讲话，势必会引发金融市场的高度关注。此外，有恐怖数据之称的美国零售销售数据将登场，上月该数据意外逊于预期，对美元构成打压。