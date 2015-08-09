苹果CEO库克谈中国股市：所有人都喜欢这些数字

近日，知名华尔街金融博客the Street.com 专访了几位大公司的CEO，听他们谈谈最近沸沸扬扬的中国股市暴跌以及被各路媒体提及的中国经济下行压力。

哈曼CEO：中国经济放缓被夸大，依然有繁荣的基本面

总部位于康涅狄格州斯坦福的哈曼公司（Harman），是一家专注于音频和视频设备的公司。其董事长兼首席执行官Dinesh Paliwal很少被某些东西吓倒，他正领导哈曼公司将业务范围扩大到车载音视频、家具音视频等其他专业领域。

但是有一件事一直让他放心不下，那就是中国。

今年第二季度，中国的经济增速下降到7.1%。Paliwal表示他并不对此感到担心。

哈曼CEO：“我认为，如果中国GDP增速下降到4％或5％，世界将陷入更大的慌乱之中。这意味着全球经济将陷于停滞。”接着，他又否定了这种假设。

“我不认为中国经济增速会降至4%到5%，但我认为增速大概会在6.5%到7％左右。这个数字不算糟，只要经济仍能保持增长势头，且能创造就业机会。”Paliwal说， “要维持国内社会稳定，中国的经济增速需要保持在6.5％至7％。”

最近几周，由于中国股市从6月中旬的历史高位跌落下来，中国一直是新闻故事的重要主角。

6月11日，上证综指冲到5166点高位，随后A股市值便轰然蒸发逾30％。周五，上证综指收报3744点。

彭博社报道，政府打算再放出2万亿元用于救市。

尽管媒体和投资者表达了他们对中国的关注，但Paliwal则没有那么的忧虑，至少目前是这样。哈曼公司在中国市场的耳机、多媒体销量较去年同期增长50%。

“即使是今天，我依然能在中国看到一个繁荣的经济基本面。由于他们已经习惯于听到8％的增长——但那时的经济体量只有现在的一半——而现在中国的经济规模仅次于美国，因此仍然要保持8或9％的经济增速是不可能的，”

他说，“ 整个事情被夸大了，中国不是个大问题。每个中国人都在经历从自行车到汽车的升级，对于许多人来说，这还是他们生活中拥有的首部汽车。这种趋势是不可阻挡的。”

苹果CEO：所有人都喜欢这些增长数字

苹果公司（Apple）首席执行官库克在公司的第三季度财报电话会议中提及中国，认为近期中国经济增长放缓会在短期内对公司造成影响，但不会改变公司在这个世界第二大市场的远期战略。

“这可能在短期内造成一些增速震荡，”库克说，“但是，尽管中国股市出现了大幅波动，它仍较去年7月23日增长了90％，同期也增长了20％。我想我们所有人都喜欢这些数字。”