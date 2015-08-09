黄金周评：加息预期强烈空头盛极而衰 反弹呼之欲出

8月3日-8月7日当周黄金市场综述：本周金市剧本内容丰富，剧情跌宕起伏，市场波动围绕两条线展开。首先要提到的是联邦公开市场委员会（FOMC）指标性人物，中立委员亚特兰大联储主席洛克哈特(Dennis Lockhart) 周二发表“鹰派”的表态，力挺美联储9月加息，承接上周五圣路易斯联储主席布拉德9月适合加息的言论，美联储9月加息预期强化，尽管美联储理事鲍威尔随后在周第三抛出“9月加息未定论” 以避免市场对美联储9月加息过于确定。

另外，美国本周公布的经济数据参差不齐，特别是非农前瞻指标忽冷忽热，让周五非农就业报告出炉前的市场充满悬念。周三的ISM非制造业指数及就业分项飙升至十年高位，但周一的制造业指数及就业分项不及预期；周四的上周初请失业金人数维持较低水平但挑战者裁员人数飙升至四年高位，而且周三的ADP就业表现不佳。最终，周五公布的7月非农就业人数增加21.5万，美联储加息预期得到巩固。

黄金本周成功地抵抗了空头借助洛克哈特9月加息论，强劲的7月ISM非制造业指数及稳固的7月非农就业报告发动的三轮攻势，在9月加息概率大幅飙升的情况下，仍守稳1080支撑，并将多空争夺战线向上推移，充分展示了抗跌韧性。

美国商品期货交易委员会（CFTC）周五（8月7日）公布的数据显示，截至8月4日当周，对冲基金和基金经理减持Comex黄金期货及期权净空头头寸，尽管持仓史无前例地连续第三周处于净空头，但纪录水平的空头头寸意味着空方后续力量不足，势头如强弩之末，已然悄然撤退。我们认为，黄金有望展开一轮反弹。

当周要闻盘点

洛克哈特力挺加息ISM非制造业指数强劲 9月加息概率飙高

FOMC委员，亚特兰大联储主席洛克哈特 (Dennis Lockhart)周二(8月4日)向《华尔街日报》表示，9月是合适的加息时点，美联储已接近提升短期利率，除非美国经济 “严重恶化”，他才会不支持在9月加息。

洛克哈特的言论增强了美联储9月加息的可能性。洛克哈特在联邦公开市场委员会(FOMC)中以立场中立著称，是美联储主席耶伦(Janet Yellen)政策立场坚定的拥护者。

美国供应管理协会(ISM)周三(8月5日)公布的数据显示，受企业活动急速扩张、就业和新订单大幅增长所带动，美国7月服务业PMI升至60.3，为2005年8月来最高，这表明服务行业在急速增长。

数据为美联储在9月下次政策会议上升息提供了进一步支持。近期美国经济数据良莠不齐，强劲的就业数据被疲弱的楼市、制造业和通胀报告所抵销。

道明证券驻纽约分析师Cheng Chen表示，“市场认为，这些数据对美联储而言是非常好的消息，这进一步确认美国经济成长正在向目标靠近。目前，我们仍预计美联储将在9月会议上升息。”

德国商业银行的分析师Daniel Briesemann称，“ISM服务业数据的影响力盖过了ADP数据，美联储可能在9月升息的预期没有改变。”

巴克莱银行认为，夏季剩余时间的经济数据足够强劲。美联储依然趋向于在9月份加息。

周二亚特兰大联储主席洛克哈特(Dennis Lockhart)“鹰派”的表态和周三美国服务业增速好得惊人的数据之后，交易员们确信美联储将在9月开始加息的概率从两天以前的38%跃升到了52%，达到了空前水平。

非农报告最终稳固加息预期

7月非农就业报告的前瞻指标良莠不齐，最终的数据仍站上20.0万，非农就业增加21.5万（尽管低于预期的22.3万），稳固了美联储加息前景。

美国劳工部(DOL)周五公布的数据显示，美国7月非农就业人数增加21.5万人，略低于市场预期的增加22.3万人，同时7月失业率依然处于7年低位5.3%。

与此同时，美国7月平均每小时工资月率增长0.2%，预期增长0.2%，前值持平；美国7月平均每小时工资年率上升2.1%，前值为上升2.0%。7月劳动参与率为62.6%，前值为62.6%。

美国劳工部在报告中指出，尽管全球经济增长前景温和，但是从今年至今美国企业持续的招聘来看，雇主们对需求前景感到乐观。报告还称，与此同时，就业稳健增长将提振薪资水平，从而鼓励消费者更加倾向于增加支出，为经济复苏提供更多的动力。

受数据促动，美元指数一度急升至98.33，但美指随后大幅下滑并触及日低至97.51，而黄金在急挫10美元刷新日内低点1082.90后，强劲反弹收复非农后全部跌幅并刷新日内高点至1099.60美元/盎司。

非农就业数据后，美国联邦基金利率期货显示，美联储9月加息几率从报告公布前的46%升至56%；美联储12月加息几率从报告公布前的72%升至79%。

有“美联储通讯社”之称的《华尔街日报》记者Hilsenrath点评道：7月非农就业人数符合美联储对美国经济发展的预期，即美国就业岗位增长强劲，劳动力市场不景气消退，也没有迹象显示薪资和通胀承压。这些使得美联储仍然处于今年加息的轨道上，最早可能在9月。但7月非农就业增长的人数，以及平均每小时工资环比都表明美国经济增长并没有加速。

加拿大皇家银行首席美国经济学家Tom Porcelli表示，“我认为这份非农报告使得美联储离加息又迈进了一步。”他说道：“此次非农报告依然坚挺，如果你认为美联储将在9月加息的话，这份非农报告与你的预期是非常契合的。”

“债券之王”格罗斯更是直言，几乎可以确定美联储将于9月加息。他已经开始研判美联储(FED)加息的问题，“美联储若一次加息50个基点，将会令市场恐慌。美元走强的影响应该被美联储纳入加息考量。”

巴克莱经济学家Rob Martin称，就业数据为美联储9月加息“清除障碍”，8月的就业报告及外部发展的不确定性有驱使美联储推迟加息的可能，但决定推迟的门槛“要高得多”。

瑞穗证券经济学家Steven Ricchiuto在一份报告中写道，增加人数不够多，不足以确保美联储将在9月份加息，同时这个数据也不够弱，不足以改变那些期望美联储9月份加息的人士的预期。

众投行对非农评价积极，然而，高盛经济学家Hatziu指出，美国7月份非农就业报告略有偏差，但不足以改变对美联储在12月份加息的预期。没有理由改变对美联储加息时间的预期。对美国通胀前景的信心可能已经有所下滑。

原油领衔大宗商品暴跌 通胀前景信心下滑

受美联储加息预期升温以及美元走强的影响，大宗商品本周再度全线下跌，追踪能源、金属和农产品表现的彭博大宗商品指数连连下挫，创2002年2月以来最低。布伦特原油期货自1月份以来首次跌破50美元，NYMEX原油期货直逼年内低点。

大宗商品价格承压的另一个原因是很多原材料供过于求。原油跌至2009年3月以来低位的一个重要原因是美国页岩油行业蓬勃发展，原油供应大幅增加，原油产量一度创纪录，而OPEC为了维护市场份额，供应水平也处于纪录高位

美国以外的大豆种植企业或者煤矿都选择维持产量不减，因为这些国家的本币疲弱使这些企业能够将成本维持在较低水平，而美元走强则意味着他们在价格下降的情况下，仍能实现更多利润。

大宗商品价格特别是油价走低是全球通胀水平近期持续下滑的一个重要原因，也将在未来一段时间对通胀水平上升构成障碍。上周公布的美国第二季度劳动力成本指数增幅创33年新低，本周公布的美国7月ISM制造业和非制造业指数的物价分项均较为疲软，美国通胀水平可能继续维低位。

后市展望

下周的市场重要的经济数据较少，市场主要焦点可能是美国7月零售数据，该数据被称为“恐怖数据”因其往往引起市场剧烈的波动。在美联储加息日益临近之时，官员对加息的态度也越来越重要，这关系到有多少委员会在以后的FOMC会议上投票支持加息。

据彭博社周五(8月7日)公布的最新调查显示，因预期美联储将于年内加息，黄金交易员、分析师连续第四周看跌下周金价，为4月以来连续看跌周期之最长纪录。在接受调查的21位黄金交易员及分析师中，5人看涨(24%)，10人看空(48%)，6人看平(28%)。

周五(8月7日)Kitco黄金市场调查结果显示，大众投资者以及市场分析人士仍然看跌下周黄金价格，但是整体看跌趋势已经开始减弱。美国非农数据表现不错，但是并未触发美元进一步稳定涨势，黄金在周五调整的情绪下也没有继续向下测试低位支撑。

Kitco本周大众投资者连续第四周普遍看跌黄金。本周只有202人参加了调查，其中123人，或61%认为下周黄金价格将会下跌；59人，或29%认为黄金将会上涨；20人，或10%对下周黄金走势持中立看法。前两周看跌黄金的人数分别是75%和68%，相比之前，看跌黄金的投资者比例已经出现了下降。

本周33位专业人士中，有17位作出回复，其中4位，或24%，看多下周金价；9位，或53%看空下周金价；另有4位，或24%对下周金价持中立看法。受访专业人士包括黄金交易员、投行分析师、期货交易员以及技术分析专业人士。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(8月7日)公布的周度报告显示，截至8月4日当周，对冲基金和基金经理减持Comex黄金和白银期货及期权净空头头寸，增持铜期货及期权净空头头寸。具体数据显示，截至8月4日当周，COMEX黄金投机净空头头寸减少1041手，至10293手；COMEX白银投机净空头头寸减少2121手，至8326手；COMEX铜投机净空头增加7801手，至33547手。

因有迹象表明机构现金从贵金属市场撤出的热潮或正逐步消退，对冲基金和基金经理削减了黄金和白银期货及期权净空头头寸。然而，黄金价格前景仍然疲弱，因市场预计美联储将于今年晚些时候加息，黄金承压持续位于5年低位附近交投。

对于黄金市场，我们认为，金价本周经受了美联储官员重磅讲话和重要经济数据的考验，守稳1080水平，而低迷的通胀可能促使美联储首次小幅加息，随后缓慢收紧货币政策，这位黄金获得支撑的关键基本面因素。而且，CFTC数据显示空头已有退却之意，黄金有望展开一轮反弹。