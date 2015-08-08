八月3-7日的重要新闻：这一次 哪里的大妈在买金？

每周摘要 - 从经济学和金融，外汇和大宗商品的预测，以及贸易商最感兴趣的文章，世界经济上的最新消息。
经济，金融，投资中关键事件概述：
FX168：这一次 哪里的大妈在买金？
FX168：FXStreet：金价持续低位震荡 非农前或难有方向突破
凤凰:FXStreet：如何交易英国央行利率决议&通胀报告？
华尔街见闻：英国央行维持基准利率不变 加息预期降温
腾讯新闻：德国财政部同意为希腊提供过桥贷款
汇市新闻：
MQL5：欧元、英镑、日元短线技术分析
FX168：盛宝银行首席经济学家：美元“大势已去” 人民币将成第三大货币
MQL5：最新黄金、白银走势及前景分析
FX168：别光盯何时首次加息 一关键因素将决定美元能涨多少
FX168：Monex 7月全球外汇交易量同比大增33%
腾讯新闻：卢布大幅贬值 俄罗斯经济难复苏
网易新闻：人民币紧跟美元 依旧强势
商品市场新闻：
凤凰:澳联储态度“大转弯”引爆澳元 一人豪言大宗商品风暴近尾声
FX168：大宗商品市场究竟在搞什么鬼？
中国财经网：大宗商品全面溃败 黄金再度逼近五年低位
中国贵金属投资网：8.4最新现货原油操作建议及行情分析
FX168：超级周大戏不断 对冲基金进一步做空黄金乏力
金融界：矿商Randgold：二季度黄金产量增加 看好下半年生产
新浪：印度黄金加工商：金价下跌或使本财年黄金进口价值跌18%
凤凰财经：沙特阿拉伯上调所有输往亚洲的原油售价
公司新闻：
FX168：市值狂缩水近千亿美元 苹果终于应验“道指魔咒”？
中金：高盛前副主席出任阿里总裁
中国日报：外媒：苹果公司股价不会重蹈下跌历史
新浪财经：紫金矿业拟要约收购澳黄金公司
百家财富：意大利奢侈品公司仍看好中国市场
腾讯新闻：阿迪2.4亿美元收购运动科技公司Runtastic
FX168：苹果市值狂缩水 看看三星吧。。。
股市新闻：
和讯网："开门黑"：500股跌停 沪指险守3600 金融股"孤独"护盘
新浪网：董少鹏:是谁恶意做空中国股市
MQL5：人士：中证金目前支持股市资金储备总量目标高达5万亿元
世界要闻：
中国财经网：俄罗斯进口禁令持续 法国农产品价贱伤农
新华网：希腊股市重开创最大单日跌幅
华尔街见闻：IMF仍将于11月决定人民币是否纳入SDR 建议延长现有货币篮子至明年9月底
网易财经：中国外长王毅：中国已停止南海填海造地工程
腾讯新闻：投资大佬伊坎接受特朗普让其做美财长的邀请