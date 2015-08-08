八月3-7日的重要新闻：这一次 哪里的大妈在买金？

每周摘要 - 从经济学和金融，外汇和大宗商品的预测，以及贸易商最感兴趣的文章，世界经济上的最新消息。

经济，金融，投资中关键事件概述：

FX168：这一次 哪里的大妈在买金？

MQL5：ADP意外下滑美元有惊无险 澳元涨势成昙花一现

中国财经：日美TPP谈判取得新进展 牛肉关税降至四分之一

FX168：FXStreet：金价持续低位震荡 非农前或难有方向突破

凤凰:FXStreet：如何交易英国央行利率决议&通胀报告？

MQL5：周评：就业稳增固化加息预期 恐怖数据将验非农成色

腾讯新闻：美联储通讯社：非农报告不改变美联储加息之路

华尔街见闻：英国央行维持基准利率不变 加息预期降温

腾讯新闻：德国财政部同意为希腊提供过桥贷款

中国金融：美国银行从鲍尔森旗下对冲基金撤资8千万美金

汇市新闻：

MQL5：欧元、英镑、日元短线技术分析

FX168：盛宝银行首席经济学家：美元“大势已去” 人民币将成第三大货币

新浪：美数据疲弱超级周出师不利 美元黄金同跌

新浪：高盛：交易员们应该为卢布更狂野的波动做好准备

MQL5：最新黄金、白银走势及前景分析

凤凰:澳联储一句话引发汇市血案 原油暴跌"油元"低迷

新浪网：韩国将在10月初推出人民币-韩元期货合约

FX168：别光盯何时首次加息 一关键因素将决定美元能涨多少

FX168：Monex 7月全球外汇交易量同比大增33%

腾讯新闻：卢布大幅贬值 俄罗斯经济难复苏

网易新闻：人民币紧跟美元 依旧强势





商品市场新闻：

凤凰:澳联储态度“大转弯”引爆澳元 一人豪言大宗商品风暴近尾声

FX168：大宗商品市场究竟在搞什么鬼？

新浪：取消原油出口禁令对美国经济发展“利大于弊”

中国财经网：大宗商品全面溃败 黄金再度逼近五年低位

中国贵金属投资网：8.4最新现货原油操作建议及行情分析

FX168：超级周大戏不断 对冲基金进一步做空黄金乏力

易汇：国际油价惨遭“腰斩” 石油巨头重温1986年“噩梦”

金融界：矿商Randgold：二季度黄金产量增加 看好下半年生产

新浪：印度黄金加工商：金价下跌或使本财年黄金进口价值跌18%

搜狐：周三晚间证券要闻汇总：六大消息影响市场

凤凰财经：沙特阿拉伯上调所有输往亚洲的原油售价

公司新闻：

FX168：市值狂缩水近千亿美元 苹果终于应验“道指魔咒”？

中金：高盛前副主席出任阿里总裁

中国日报：外媒：苹果公司股价不会重蹈下跌历史

新浪财经：紫金矿业拟要约收购澳黄金公司

百家财富：意大利奢侈品公司仍看好中国市场

腾讯新闻：考虑被子公司VMware收购 交易模式极罕见

腾讯新闻：阿迪2.4亿美元收购运动科技公司Runtastic

FX168：苹果市值狂缩水 看看三星吧。。。

股市新闻：

和讯网："开门黑"：500股跌停 沪指险守3600 金融股"孤独"护盘

新浪网：董少鹏:是谁恶意做空中国股市

股城：谁才是全球经济晴雨表？股市还是商品？(组图)

MQL5：人士：中证金目前支持股市资金储备总量目标高达5万亿元

世界要闻：

中国财经网：俄罗斯进口禁令持续 法国农产品价贱伤农

新浪：取消原油出口禁令对美国经济发展“利大于弊”

MQL5：受全球经济增长担忧拖累 铜价挣扎于六年低位

新华网：希腊股市重开创最大单日跌幅

华尔街见闻：IMF仍将于11月决定人民币是否纳入SDR 建议延长现有货币篮子至明年9月底

凤凰:澳联储一句话引发汇市血案 原油暴跌"油元"低迷

中国财经：欧盟经济事务执委：希腊脱离欧元区风险已退去

网易财经：中国外长王毅：中国已停止南海填海造地工程

腾讯新闻：IMF评估纳入SDR时间不变 人民币“入篮”待考

腾讯新闻：投资大佬伊坎接受特朗普让其做美财长的邀请