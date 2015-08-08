周评：就业稳增固化加息预期 恐怖数据将验非农成色

8月3日至7日金融市场概述：本周又是一个只关乎货币政策的市况，在宽松和紧缩的博弈中，美元兑绝大部分主要货币录得一定升幅，亚特兰大联储主席洛克哈特(Lockhart)关于9月加息的提示“当记首功”。

不过澳元成了特殊的例外，澳洲联储主席史蒂文斯(Glenn Stevens)表示，澳元弱势已为经济做得足够多，省去了“需要进一步贬值”的一贯措辞。

非农就业数据为美元整体涨势收尾，投资者将21.5万的非农人口增量解读为温和，但美元依旧坚挺。另一方面，英镑则受制于令人失望的英央行(BOE)通胀预期结果。

美元为何得以保留强势？原因在于虽然数据可能并不足以确认9月加息，然而结果也并没有差到动摇联储委员的观点。因此报告只是将不确定性延长了数周时间。

当周要闻盘点

非农稳增21.5万 9月加息预期巩固

美国劳工部(DOL)周五公布的数据显示，美国7月非农就业人数增加21.5万人，略低于市场预期的增加22.3万人，同时7月失业率依然处于7年低位5.3%。

与此同时，美国7月平均每小时工资月率增长0.2%，预期增长0.2%，前值持平；美国7月平均每小时工资年率上升2.1%，前值为上升2.0%。7月劳动参与率为62.6%，前值为62.6%。

美国劳工部在报告中指出，尽管全球经济增长前景温和，但是从今年至今美国企业持续的招聘来看，雇主们对需求前景感到乐观。

报告还称，与此同时，就业稳健增长将提振薪资水平，从而鼓励消费者更加倾向于增加支出，为经济复苏提供更多的动力。

受数据促动，美元指数一度急升至98.33，但美指随后大幅下滑并触及日低至97.51。

非农就业数据后，美国联邦基金利率期货显示，美联储9月加息几率从报告公布前的46%升至56%；美联储12月加息几率从报告公布前的72%升至79%。

机构对于本次非农的评判也是相对积极。加拿大皇家银行首席美国经济学家Tom Porcelli表示，“我认为这份非农报告使得美联储离加息又迈进了一步。”

他说道：“此次非农报告依然坚挺，如果你认为美联储将在9月加息的话，这份非农报告与你的预期是非常契合的。”

“债券之王”格罗斯更是直言，几乎可以确定美联储将于9月加息。他已经开始研判美联储(FED)加息的问题，“美联储若一次加息50个基点，将会令市场恐慌。美元走强的影响应该被美联储纳入加息考量。”

有“美联储通讯社”之称的《华尔街日报》记者Hilsenrath点评道：7月非农就业人数符合美联储对美国经济发展的预期，即美国就业岗位增长强劲，劳动力市场不景气消退，也没有迹象显示薪资和通胀承压。这些使得美联储仍然处于今年加息的轨道上，最早可能在9月。但7月非农就业增长的人数，以及平均每小时工资环比都表明美国经济增长并没有加速。

高盛经济学家Hatziu指出，美国7月份非农就业报告略有偏差，但不足以改变对美联储在12月份加息的预期。没有理由改变对美联储加息时间的预期。对美国通胀前景的信心可能已经有所下滑。

英国央行鸽派仍是主流 加息前景扑朔迷离

市场国期待已久的“超级星期四”并未给英镑带来好运，在英国央行(BOE)发出一系列鸽派信号之后，英镑/美元短线大跌逾百点，上演“高台跳水”。英国央行“三箭齐发”让英镑猝不及防。

英国央行在声明中宣布维持利率不变，但是MPC(货币政策委员会)中仅有麦卡弗蒂一人投票支持加息，这也让市场颇感失望。

同时，央行下调了对于2015年的通胀预期至0.3%，并指出今年第四季度通胀可能再度跌破0水平，这也暗示央行并不急于加息。由于英国央行声明没有预期鹰派，导致英镑下挫百点，英镑/美元低至1.5468，兑其他非美货币也大幅回撤，尤其是兑商品货币，借机高位回撤。

英国央行行长卡尼周四称，越来越接近加息的时点，但确切时机难以事先预测。卡尼指出，他个人的看法未有改变，认为何时将利率从当前0.5%开始调升，有可能在年关前后更为明朗化。“央行首度升息的可能时点越来越接近，然而首次升息的确切时点无法事先预料，”卡尼在一场记者会上表示。其同时补充道，“升息将考量经济发展及前景。”

英国央行只有一名委员投票支持本月开始升息，调查预估则是认为有两名委员将表态支持升息。

澳洲联储剔除关键措辞 澳元低位注入企稳原动力

澳洲联储(RBA)周二(7月7日)在月度政策会议上决定维持利率在2.0%不变，符合预期。同时澳洲联储认为澳元需要且可能自当前水平下跌，而声明措辞中已不见“需要进一步下跌”的措辞，此举令金融市场大为“震惊”。

澳洲联储在月度政策会议后发表声明宣布上述决定。澳洲联储利率决议后，澳元/美元大涨约50个点至0.7330。

澳洲联储称，澳洲国内方面，已获取的信息表明，国内经济过去一年继续成长，但速度稍低于长期平均水平。失业率虽有所升高，但近期基本未变。整体而言，澳洲经济在一段时间内还将可能存在一定程度的闲置产能。

国内经济已持续增长。增长速度略低于长期均值，这与过去一年就业增长略强以及失业率持稳有关。

整体而言，澳洲经济在一段时间内还将可能存在一定程度的闲置产能。最近的信息证实，国内通胀压力受控。鉴于劳动力成本增长非常缓慢，即便澳元汇率下跌，预计未来一两年的国内通胀仍将与目标相符。

在这种情况下，货币政策需要保持宽松。低利率有助于支撑借贷和支出。数月来整体信贷温和成长，面向房屋市场的放贷成长普遍稳定。

澳洲联储委员会判断在这次会议上维持指标利率不变是恰当的。未来将获得的有关经济和金融状况的信息，将预示委员会对经济前景的评估，以及当前政策立场能否最有效地培育可持续的经济增长和与目标相符的通胀水平。

澳洲联储(RBA)周五(8月7日)公布季度政策声明表示，宽松货币政策适宜，将继续评估前景。澳洲联储称今年两次降息举措仍在发挥效用，暗示仍将采取观望态度。

澳洲联储称，国内通胀压力稳步受控。并预计，在可预见的未来，基础通胀率仍将处在2-3%的目标区间。

委员会将持续评估展望并在必要时调整政策，以促进需求可持续的增长，并随着时间让通胀和通胀目标趋于一致。

日本央行无意外维持货币政策不变

日本央行(BOJ)周五(8月7日)维持货币政策不变，并维持对经济的乐观评估。这暗示其相信即便不扩大货币刺激，通胀也会达到2%的目标水准。

日本央行一如外界预期，重申其承诺，将继续通过购买政府公债和风险资产以每年80万亿日元(6,410亿美元)的速度增加基础货币。央行政策委员会以8:1的投票结果做出上述决定。

委员木内登英(Takahide Kiuchi)提议根据有弹性的物价目标，在必要时继续买进资产及维持零利率政策，被以8:1的票数否决。木内登英还提议将每年购买日本公债的规模削减为45万亿日元，遭到大多数委员的反对。

日本央行在决议声明中称，“日本经济继续温和复苏，”并维持对经济的评估不变。

日本央行将从2016年开始减少货币政策会议次数，首次会议，明年会议将在1月28-29日召开在2016年3月14-15日、4月27-28日、6月15-16日以及7月28-29日召开政策会议；还将在2016年9月20-21日、10月31日-11月1日以及12月19-20日召开政策会议。

日银行长黑田东彦随后发出警告称，若油价持续下滑，要实现2%通胀目标的时间恐怕要推后。不过他强调道，央行将不会再次扩大刺激规模，除非油价疲势久拖不决，令企业不敢提价并遏制通胀全面上升。

黑田仍维持对经济前景的乐观看法，尽管有迹象显示4-6月当季的经济可能已萎缩。

日本央行自去年10月扩大刺激政策后即按兵不动，但一些分析师怀疑央行的观望态度还能撑多久。

下周市场展望

展望下周，虽然没有类似本周非农亮相，以及各大央行货币政策决议齐出的精彩纷呈，但一些重磅数据还是有可能引发市场波动。

市场主要焦点或将转向“恐怖指标”——美国零售数据。分析师预期即将公布的经济数据将进一步支持美联储(Fed)加息预期，从而提振美元。而若下周数据显示美国国内需求改善情况符合中期通胀预期，加息预期将得到巩固，而大宗商品价格将收到进一步打压。

仍有部分市场观察人士对美联储9月加息表示怀疑。同时加息预期的持续升温也将限制股市的表现。具体到货币方面，主要有如下多个事件可能左右汇市动向：

美元：7月零售数据将是下周关键。一旦该数据表现良好，将进一步巩固加息预期，从而提振美元。

欧元：鉴于欧洲央行(ECB)的坚定立场，经济数据的表现将不会对欧元产生过大影响。欧元反弹后抛售或是理性选择。

英镑：除非周中的就业数据表现惊人，否则英镑上行空间有限。

澳元：市场风险情绪和大宗商品价格将是澳元走势关键。投资者可暂行观望。

日元：下周的经济数据或将显示通缩风险依旧存在。如果日本央行(BOJ)被迫扩大量化宽松规模，日元将重启跌势。