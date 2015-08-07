专家点赞中国经济：全年增速或超7%

对于经济增长速度，始终是时下中国经济最热的关注点。根据国家统计局近期公布的数据显示，2015年上半年中国国内生产总值（GDP）同比实现7%的增 长率，从已公布的31个省市自治区上半年经济增长状况来看，我国整体经济形势比较乐观。尽管这个成绩符合预期甚至略高于预期，但它引发的关注和讨论并没有 平息。

如何评价“7%”这个速度？国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群告诉《新常态 光明论》栏目，上半年的经济数据保持在合理区间、稳中求进。之所以表现比预期要好主要是政府宏观调控采取多方面措施，这些措施缓解经济下行压力，支持经济 由回落转向平稳发挥了重要作用。在这样一个背景下，各个方面对中国经济的前景和信心开始增强，这是难能可贵的。

而关于下半年及全年经济 增长率也成为各专家争论的焦点。对于部分研究报告提出的全年经济增速7%目标或无法实现说法，中国国际经济交流中心经济研究部部长徐洪才明确告诉光明网记 者：“这个观点我不同意，我觉得完成今年7%的增长目标是没问题的。”在中国国际经济交流中心经济研究部副研究员刘向东分析看来，上半年经济增速已现企稳 筑底迹象，预计下半年经济增速会维持在7.1%左右，而全年增速或略高于7.0%。

如何评价上半年7%的增长速度？

2015年上半年中国经济增长7％，其中一季度和二季度均为7％。与2014年以来的增速下行态势比较，经济增长趋稳的态势比较明显。

张立群表示，上半年经济增速稳中求进，“稳”表现在7%的经济增长稳定在合理区间，“进”表现在调结构、转方式、深化改革取得了实质性进展。

从上半年的经济指标来看，政策效果已初步显现，“稳增长这个目标开始初步表现出来”。张立群表示， 在全球经济下行的复杂背景下，依托中国经济的基本面、依托政府有力的宏观调控实现经济增长由落转稳，可以说成绩是难能可贵的，而这个结果也鼓舞了各个方面 对中国经济的信心。

7%的增长速度是否被高估？

“GDP增速7%”是今年政府为经济增长预设的目标。上半年一季度、二季度都是7%，这是一个很惊人的数据，因而有外媒称中国GDP的平减指数相对较 低，GDP或被高估。对此，刘向东表示，这个误解首先源于其对中国核算方法流程的不理解，误用支出法的一个逻辑。GDP平减指数=现价GDP÷不变价 GDP，平减指数不是统计“算”出来的价格指数。GDP核算通常先要计算不变价GDP，而不可贸易部门如多数服务业不会受到国际大宗商品进口价格下跌的影 响。

此外，从上半年的经济数据来看，刘向东认为GDP增速没有存在高估的问题。刘向东分析认为，上半年经济数据透露出四大亮点：第一是 服务业主导的经济转型日益显著，上半年第三产业对GDP的贡献比重达到了49.5%，其对GDP的拉动达4个百分点，在工业拉动持续下滑的背景下，回升的 主要动力来源于第三产业。

其次，消费驱动的增长循环正在形成。上半年消费对GDP的累计贡献达60%，而发达国家诸如美欧、日本其消费 对GDP的拉动贡献也就在60%-70%之间。此外，投资需求不足是这次经济增速下滑的主要原因，而从上半年的数据来看，经济增长正在降低对投资的依赖。 1-6月固定资产投资同比名义增长11.4%（扣除价格因素实际增长12.5%），增速比1-5月份回落0.7个百分点。

值得关注的是，上半年农村居民人均可支配收入实际增长8.3%超过GDP增速，且快于同期城镇居民人均可支配收入1.6个百分点。城乡居民人均收入倍差为2.83，较上年同期缩小了0.04，也就意味着离2020年全面实现小康的目标又更进了一步。

下半年经济或高于7%

日前，上海财经大学高等研究院今日发布的研究报告预测：今年下半年经济增速下滑幅度可能高于官方数据，政府提出的全年经济增速7%目标或无法实现；我国整体经济的通货紧缩迹象已经显现，风险依然较大。

对此，徐洪才表示，“这个观点我不同意，我觉得完成今年7%的增长目标是没问题的”。徐洪才分析认为，二季度已有止跌企稳迹象，而三、四季度经济会上 升。从CPI来看，受猪的生长周期影响，目前猪肉价格上涨30%，而猪肉在食品行列占三分之一，食品在物价的权重占三分之一。徐洪才预测，7月CPI约为 1.9左右，高于6月的1.4。根据徐洪才的分析下半年平均CPI是1.6高于上半年1.3，总体属于温和上升的。

从PPI的数据来 看，“通缩压力是在逐步减缓的”，随着“一带一路”、长江经济带、京津冀三大支撑带的建设以及国际产能合作的进一步加快，工业领域产能过剩并没有进一步加 剧的情况，工业生产的利润6月比5月下降幅度收窄，工业经济效应在增长。此外，徐洪才强调，不能笼而统之的讲PPI下降就是坏事，比如石油、天然气、大宗 商品、矿石价格的下跌总体上是利大于弊的。

刘向东表示，目前经济增速已现企稳筑底迹象，预计下半年经济增速会维持在7.1左右，全年可 能会在7.0或者7.1左右的水平。从拉动经济的三辆马车“投资、外贸、消费”来看，下半年政府出口政策刺激外贸出口的效果将持续显现，而上半年全国居民 人均可支配收入同比增长7.6%高于GDP的增速，将支持下半年消费平稳增长。除了出口、消费平稳小幅上涨而投资则会大幅度上升以平稳上半年股市繁荣对 GDP的贡献。刘向东介绍，按照以往的经验，受春节及中国预算制度影响，上半年的投资拉动会比较弱一些，占GDP的45%，而下半年投资占50%左右。随 着下半年财政资金的到位，发改委、工信部一系列工程包开工，基建、房地产、制造业将平稳上升。“所以下半年比上半年形势更好，能够保持在7%的增长速 度”。

下半年经济将保持平稳增长。张立群表示，世界经济和国际市场环境初步显露筑底迹象。国内稳出口的政策效果预计将继续显现，下半年 投资增速趋稳。在就业形势与收入增长平稳的支持下，预计未来消费会继续平稳增长。综合对需求走势的分析，预计下半年中国经济将保持平稳增长，全年经济增长 率略高于7％。

实际上整个中国经济发展的主线始终围绕着民生的持续改善来发展的。张立群表示，从上个世纪保证人民吃饱饭到本世纪人民住房改善、汽车进入家庭，所有经济的发展都是围绕民生来进行的。目前13亿中国人的生存状况和发达国家相比还存在一定差距。过去主要解决“有没有”的问题，而目前到2050年民生持续改善主要解决“从有到好”的问题。在这个过程中所释放出来的市场需求比如住房、基建、城建、汽车及各类高水平耐用消费品的潜力是巨大的。所以从这个角度来讲，张立群认为，我们对中国未来的发展不能过早的划句号。对中国经济有信心就是对十几亿中国人能够追赶上发达国家生活水平有信心。张立群表示，最高质量的生活不是买进来的。第一流的工作和制造才能支撑一流的生活和享受，通过调结构、转方式，中国的制造业要从中低端到中高端的提升，这就要求企业必须要适应新常态、主动引领新常态。十八大提出了两个百年目标， 2021年即十三五规划完成后实现第一个百年目标：“ 全面建设小康社会”；第二个百年目标是中华人民共和国成立一百周年之际实现中国梦即中国要达到中等发达国家行列。一个十几亿的大国要完成这样两个百年大计是史无前例的，所以张立群认为中国经济还有很长的路要走，“既要提高发展质量又要发展速度，我不赞同降低发展速度。”

中国有信心、有能力实现全年经济社会发展预期目标。张立群指出，这种信心首先来自于中国经济长期向好的基本面没有改变，仍具有巨大的韧性和潜力。其次，支撑中国经济增长的各类基本条件诸如人力资源、资金供给等要素和过去相比并没有发生太大改变，而我国在2002年到2014年的GDP平均增长率是9.92%。所以中国的潜在增长水平还是相当高的，即便扣除提高资源利用率的这些要素，中国的潜在增长率也是在7%以上的。