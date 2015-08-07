英镑/美元8月7日技术分析

周五（8月7日）亚市午盘，英镑/美元位于1.5505附近水平徘徊。上一交易日英镑/美元遭受重挫，英国央行（BOE）意外鸽派导致英镑遭受重挫，汇价一度跌至1.5468低点，之后自该点反弹，目前继续于低位附近盘整。

国外知名网站ActionForex外汇分析师指出，虽然上一交易日英镑/美元遭遇暴跌，但目前为止依旧守住1.5465支撑位，盘中对英镑的偏好初步维持中性。

如果英镑/美元跌破1.5465关键支撑，则表明自1.5329以来的反弹已经结束，更为重要的是，汇价可能重启自1.5929以来的跌势。

届时对英镑/美元的偏好转为看跌，初步目标指向1.5329，与此同时，如果英镑/美元突破1.5689，则目标指向1.5929阻力位，若进一步攻破该水位，则仍将延伸更大涨势至1.6187，该水位为汇价自1.7190至1.4565跌势的61.8%回撤位。

更长期来看，该分析师指出，英镑/美元当前走势表明，自1.7190以来的中期跌势可能已经于1.4565结束。接下来看英镑自1.4565开始的反弹是1.7190以来跌势的修正整理，还是1.3503低点以来整理格局的一部分。我们将根据汇价反弹的结构，来评估接下来阶段的走势。

分析师最后表示，无论何种情况，依旧预计英镑/美元将延伸自2.1161以来的长期下行趋势，目标指向1.3503低点。