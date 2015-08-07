周五非农你最需要关注的三件事

美国劳工部北京周五(8月7日)20:30即将公布7月非农就业报告，作为美联储衡量就业市场改善状况的重要指标之一，非农数据的好坏很大程度将影响美联储9月是否加息的预期，而晚间投资者应当将重点放在三方面。

首先，关注7月非农增数是否超过20万人。目前经济学家们对数据的预期是增加21.2万人，然而周三(8月5日)公布的7月ADP就业却仅仅增加18.5万人，远低于预期的21.5万人。

但美银美银(Bank of America)高级北美经济学家Emanuella Enenajor对此却并不担心,她预计7月非农将增加21.5万人，并称强劲的就业增长可能保持在6个月均值水平。

其次，关注失业率变动，目前该数值企稳在5.3%。眼下所有的因素都可能影响美联储加息的预期，包括Enenajor在内的许多经济学家都预计美联储将在9月FOMC会议上宣布首次加息。

Enenajor称，除了非农人数外，美联储也将密切关注失业率。此前主席耶伦(Jannet Yellen)已明确表示，任何升息决策都将取决于经济数据的表现。

她指出，如果7月非农低于20万人或是失业率上升，将增加美联储保持谨慎态度的风险。虽然一次数据不佳并不会改变联储整体的政策路线，但9月会议前还有8月非农以及其他就业指标，包括劳工部的职位空缺数据和劳工流动率调查。

亚特兰特联储主席洛克哈特(Dennis Lockhart)本周曾表示，除非经济数据出现重大恶化，否则将投票支持9月加息。

最后，Enenajor建议投资者关注薪资数据。市场预期7月增速在0.2%，而6月为零增长。

她补充道，“作为非农的分项，如果薪资增长改善，失业率企稳，即便7月非农人数低于20万人，美联储也会继续相信劳动市场正在改善。”