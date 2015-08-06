汇市史无前例“恐怖局面”将现 投资者能否招架？

金融市场将迎来一个史无前例的“恐怖局面”：英国央行将在周四同时公布货币政策决定、会议纪要、决策官员的投票数及对经济每个方面的新预期、还有央行行长卡尼的新闻发布会，也就是所谓的“超级星期四”。经济学家和投资者要在短时间内解读和消化如此众多的消息绝非容易之事，金融市场或因此发生“超出想象的”剧烈波动。

北京时间周四(8月6日)19:00，英国央行(BOE)将宣布利率决定，公布会议记录和通胀报告，央行将公布关于经济增长、通胀率和失业情况的最新预测。北京时间周四19:45英国央行行长卡尼(Mark Carney)主持召开新闻发布会。如此众多重磅事件云集，对于投资者而言可谓史无前例的“恐怖局面”。

分析师指出，假如“超级星期四”让市场预期英国央行将追随美联储(FED)的步伐于年内加息，那么英镑或受到提振大幅上扬，英镑／美元后市料会重返1.60水平。

如果英国央行真的加息，将是英国近十年来首度启动紧缩货币政策的周期。英国央行当前基准利率为0.5%。

“超级星期四”重点关注哪些方面？

1.卡尼如何谈论加息问题？

尽管卡尼希望就收紧货币政策向投资者“吹风”，但过度展现鹰派倾向恐造成英镑汇率飙升，进而可能导致英国经济复苏脱离正轨。

卡尼曾说过英国利率处在纪录低点的时代即将走到尽头。在这样的背景下，经济学家和投资者都想要从数据中获取一些线索。

卡尼在过去一年中在加息问题上多次转换立场，并令英镑汇率大幅波动。有英国国会议员便指责他的行为“像一个不靠谱的男朋友一样冷热无常”。

瑞银(UBS Group AG)驻伦敦英国利率策略主管John Wraith说：“卡尼的评论不可能变得更鹰派，因为这么做可能弄巧成拙。如果英国央行小心谨慎地朝着加息靠拢，他们首次加息的几率可能会上升；如果他们一味向前冲，大肆宣扬将在年内加息，则英镑可能再涨5%，反而会导致加息无法成行。”

这是典型的两难境地：经济学家预计上次一致投票同意维持利率不变的九名货币政策委员会(MPC)成员当中，至少有两人此次将支持加息。

受上述预期的影响，英镑过去一个月的走势强于主要对手货币。但分析师指出，英镑劲扬并不利于出口商，而且可能抑制央行收紧货币政策所需的物价上涨。

2.是否有持有不同意见的MPC委员？

市场正密切关注是否有MPC委员投票支持加息。去年，在通胀再次陷入低迷之前，迈尔斯(David Miles)以及麦卡弗蒂(Ian McCafferty)都曾投票支持加息。

当前，有迹象表明薪资压力加大，这两位委员有可能再次投票支持加息。若如此，将令英镑多头大受鼓舞。

此外，投资者还可以关注会议纪要，观察是否有有其他委员也准备好加息，那么年底料将有多数委员投票支持加息。福布斯(Kristin Forbes)会是一个可能的人选。

分析师指出，假如没有持有不同意见的政策委员，并没有迹象表明有MPC委员投票支持近期加息，则可能令英镑多头失望。

2.GDP和通胀预估

鉴于第二季度GDP表现强劲，英国央行很可能会上调今年国内生产总值(GDP)预期。与此同时，投资者可以关注：央行最新预期是否会预估未来两年消费者物价指数(CPI)年率升幅将会突破2%重要关口。

英国的通胀率依然较低，该央行的短期通胀预估料将凸显这一点，不过薪资增幅回升或许会支持未来调高通胀预估。

假如央行未上调CPI预期，尤其是其长期预期，则英镑多头同样会感到失望。

DailyFX周三撰文称，相对而言，周四英央行公布的通胀报告的重要性要甚于利率决议，利率决议出现意外的可能性极小，但若通胀报告保持乐观，将表明近期经济数据疲软并未对英央行产生重大影响。

“超级星期四”如何影响英镑走势？

因市场押注英国央行“超级星期四”公布的多份报告将暗示更接近加息，英镑周三兑美元和欧元走强。

亚特兰大联储主席洛克哈特(Dennis Lockhart)周二表态支持美联储(FED)最早9月加息，这鼓舞了美元多头士气，但考虑到英国加息的可能性增加，英镑/美元表现依然富有韧性。

巴克莱银行(Barclays Bank)驻伦敦的策略师Hamish Pepper表示：“英镑以明显的优势跑赢，可能与周四将公布的报告有。可能总体来看，英国央行公布的报告中支撑英镑的因素占上风。”

Pepper表示，预计英国央行将在通胀报告中上修更长期通胀预期也扶助支撑英镑，但他强调称，总而言之，巴克莱仍认为利率将保持不变直至明年。

摩根士丹利(Morgan Stanley)驻伦敦的全球外汇策略负责人Hans Redeker说：“简而言之，英国和美国有很多相似之处，你可以看到美国和英国货币市场利率今晨均朝着有利方向移动，但其他国家的利率却无变动。”

德意志银行(Deutsche Bank)周三在一份致客户报告中指出，面对“超级星期四”，该行建议维持做多英镑的观点。

德银指出：“本次英国央行纪要可能显示出现超过两个以上的鹰派成员，福布斯和迈尔斯就是可能的候选人。”

该行并指出：“撇开可能出现的鹰派成员人数不谈， 我们认为风险是不对称的，因市场定价仍然过于温和。相较于美联储年底之前80%升息概率的定价，英国央行年底前升息概率只有20%不到的定价。而与此同时英国经济复苏远超其他欧洲国家；同时不同于美国，薪资增长面临上行压力。”

接受外媒调查的经济学家的预期中值显示，英镑/美元一个月后为1.56，六个月和12个月后均为1.53。