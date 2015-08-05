巴西经纪商Rico Corretora在巴西证劵期货交易所上推出MetaTrader 5

美通社圣保罗2015年8月5日电 MetaTrader 5交易平台在巴西的覆盖率进一步提升。巴西第二大经纪公司Rico Corretora已推出MetaTrader 5，用于巴西证劵期货交易所(BM&FBovespa)的股票、期货与期权交易。目前，巴西主要的经纪公司已经开始提供这一全球最先进的交易平台。





Rico Corretora信息技术总监埃弗森-拉莫斯(Everson Ramos)表示：“我们很高兴能为我们在巴西证劵期货交易所进行交易的客户提供这款功能强大、技术先进的平台。交易人可以使用MetaTrader 5从行业标准的交易和分析，到随时可用的交易机器人市场、跟单交易和虚拟主机托管等各种丰富的功能。我们与迈达克软件公司(MetaQuotes)的合作 为我们的客户打开了新的天地，同时进一步提升了我们的竞争优势。”

迈达克软件公司再次表现出对南美市场的兴趣。为了增强在这一市场上的地位，该公司于2012年在圣保罗开设了MetaQuotes巴西办事处，并在巴西证劵期货交易所来证明其平台的强大，同时还开发出专用的MetaTrader 5巴西证劵期货交易所网关，与该交易所之间建立起连接。







迈达克软件公司首席运营官Gaies Chreis说道：“拉丁美洲是一个非常有吸引力的市场，对MetaTrader 5平台这种更先进的技术有巨大需求。为了在巴西市场扩大MetaTrader 5，我们做了很多工作。使用我们平台的交易人的数量也在快速增长。此外，为了推广我们的产品和服务，我们举办了各种交易竞赛。让我们感到自豪的是，现在 Rico Corretora及其他巴西领先的经纪公司已经开始向他们的客户提供MetaTrader 5，我们夺下了这里大部分的市场份额！”