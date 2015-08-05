澳联储态度“大转弯”引爆澳元 一人豪言大宗商品风暴近尾声

隔夜大宗商品再度上演集体跳水“惨剧”，国际油价一度跌至45.08美元/桶，现货黄金触及1180美元/盎司。周二(8月4日)澳洲联储(RBA)意外释放出重大信号，央行放弃了“澳元可能且有必要进一步贬值”的措辞，这也推动澳元/美元显著反弹，这也引领纽元和加元等商品货币回升。晚间市场将迎来包括美国耐用品订单修正值在内的重磅数据，这或将对大宗商品继续构成压力。

澳联储意外释放重大信号 澳元的春天终于要来了？

澳元周二(8月4日)连续迎来两大利好消息。亚市盘中，澳大利亚第二季度季调后零售销售增幅远超市场预期，这也让投资者看到了澳大利亚经济改善的信号。

澳洲统计局公布的数据显示，澳大利亚二季度季调后零售销售季率上升0.8%，优于预期的上升0.4%和前值的上升0.7%。澳洲6月季调后零售销售月率上升0.7%，优于预期的上升0.5%，同样也高于前值的上升0.3%。

消费信贷数据的改善也让澳洲联储降息的压力大减。数据公布之后，澳元/美元快速飙高至日内高点0.7297。

稍后的澳洲联储利率决议让澳元多头再度一振。澳联储宣布将现金利率维持在2.00%不变，基本符合市场预期。

澳洲联储的政策声明中释放了重大的信号。联储放弃了“澳元可能且有必要进一步贬值”的措辞。之前，澳洲联储主席史蒂文斯曾指出，澳元可能要继续贬值。

对于经济方面，声明指出，澳大利亚经济过去一年继续成长，但速度稍低于长期平均水平。失业率虽有所升高，但近期基本未变。整体而言，澳洲经济在一段时间内还将可能存在一定程度的闲置产能。

货币政策方面，联储认为货币政策需要保持宽松。低利率有助于支撑借贷和支出。数月来整体信贷温和成长，面向房屋市场的放贷成长普遍稳定。

联储放弃“澳元可能且有必要进一步贬值”措辞也让澳元为之一振。随后，澳元/美元短线飙升至0.7394，刷新逾一周高位。

随后，市场分析人士透露，动能基金开始削减澳元空头。加拿大皇家银行(RBC)驻香港资深外汇策略师Sue Trinh声称，本交易日澳洲联储（RBA）货币政策声明的关键内容在于，央行放弃了有关“澳元可能且有必要进一步贬值”的措辞。

Trinh接受采访时指出，这是澳洲联储释放的汇率方面的重要信号，符合加拿大皇家银行(RBC)对于澳元下跌速度将从此放缓的观点。

安本资产管理资深投资经理Jasmin Argyrou指出，“日内澳洲联储的声明较为含蓄，而不是那么直白，暗示该央行在可预见的未来都将按兵不动。”

澳元的升势也带动加元和纽元反弹，纽元/美元最高上探0.6608，美元/加元则震荡回落至1.3100水平附近。

市场分析人士指出，澳元大涨但不宜追多。澳元/美元日内已经上涨了近100点。虽然汇价也击穿了0.7345日内阻力，但预计最终仍将是冲高回落的行情。更重要的是，目前的日内升势尚未对长期跌势构成威胁。

黄金领衔大宗商品反弹 “末日博士”预言风暴近尾声

隔夜大宗商品在原油的带领下再度集体大跌，美国原油期货价格一度逼近45美元/桶水平，黄金则再度测试1077/80的支撑区域。

数据显示，彭博大宗商品指数连续第三个交易日下挫，触及2002年2月来最低点。同时，追踪19种商品表现的汤森路透/核心商品CRB指数触及2003年来最低水准幅。

日内接近欧市盘初，现货黄金展开反弹，金价最高触及1092.40美元/盎司，刷新日内高位。在黄金的推动之下，美国原油期货也反弹至45.90美元/桶附近。

技术上看，日线级别中，现货黄金暂时守住了1077/80的短线支撑区域，MACD指标绿色动能柱继续萎缩，双线即将形成金叉，短线或仍将延续震荡格局。

尽管金价短线有企稳迹象，但是机构大都仍持有悲观情绪。Global Trading主管Peter Hug表示，由于美元走强以及短期利好基本面匮乏等原因，金价仍继续承受下行压力。同时，当前实物金需求并不足以推动金价反弹。

Hug认为，“当前的通缩环境正在伤及工业大商品，此外包括原油、铜和铂系金属也正受供应过剩，需求减少(特别是中国)影响而走低。技术上看，当前金价在1087美元附近存在些许支撑，随后是1078美元的5年低位。至于上行方面，如果金价能够收在1100美元上方，则可能获得进一步的反弹动能。”

路透商品及能源市场分析师Wang Tao表示，“眼下金价仍有可能再度下探1075美元附近的支撑，随后下破并进一步跌向1056-1066美元区域。”

Wang Tao补充道，目前尚不知道金价破位后的下跌速度会有多快，或许在触及1056美元前，金价会将下探1066美元。

原油的情况也不容乐观。自7月初跌破56.51的震荡区间下沿以来，国际油价的跌势就一发不可收拾。日内美国原油期货最低触及45.29美元/桶，刷新近5月低位。

对于大宗商品的“惨状”，邓普顿新兴市场集团(Templeton Emerging Markets Group)执行董事、素有“末日博士”之称麦朴思(Mark Mobius)却并非那么悲观。

麦朴思表示，他相信这场风暴正在逐渐退去。他说道，“我们正在进入大宗商品暴跌的尾声阶段，特别是包括金银铂钯在内的贵金属价格未来将迎来一波回升。不过，短期内大宗商品的震荡仍将延续。”

晚间美国将公布一系列的经济数据。其中北京时间20：30，美国商务部将公布美国6月耐用品订单修正值月率，前值增长3.4%。这一数据将是今日市场关注的焦点。

此外，投资者还可以适当关注美国上周红皮书商业零售销售、7月ISM纽约企业活动指数、8月IBD经济乐观指数和6月工厂订单数据。