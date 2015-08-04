澳联储放手澳元逆天飙高 欧元同反弹然底气不足

8月4日07:00至15:00

汇市概况：周二(8月4日)亚市盘中，非美货币多数反弹。其中，澳元更是因澳联储“放手不管”而强势飙高。

澳联储如期维持利率不变。该联储同时表示，大宗商品价格大幅下跌，澳元在随之调整。更重要的是，该联储此次声明中未像之前那样表达澳元还需要进一步贬值的观点。

澳联储对澳元“放任不管”，澳元急升近百点，至0.7380水平。不过，该升势尚未对长期跌势构成威胁。

欧元/美元也展开反弹，不过从1.0930至1.0960的幅度也过于温和。当前，欧元汇价缺乏基本面因素支撑。在融资货币的属性下，欧元后市仍难有作为。

日内焦点、风向标：

17:00 欧元区 6月生产者物价指数

20:30 美国 6月耐用品订单修正值

主要货币走势分析：

欧元：周二亚市盘初，欧元/美元开于1.0951，汇价盘中温和反弹。从技术上看，欧元/美元日图MACD红色动能柱收缩，KDJ指标向下。从日线图来看，欧元短线下行仍看1.0830水平。

日元：周二亚市盘初，美元/日元开于123.96，汇价盘中冲高回落。从技术上看，美元/日元日图MACD红色动能柱微存，KDJ指标走平。从日线图来看，美元/日元短线高位温和交投，击穿124.50后进一步向上。

澳元：周二亚市盘初，澳元/美元开于0.7272，汇价盘中大幅飙高。从技术上看，澳元/美元日图MACD红色动能柱放大，KDJ指标向上。从日线图来看，澳元短线可能低位震荡，之后仍看0.70水平。