德国、意大利经济复苏强劲 法国再度"拖了后腿"

据今天的数据编撰机构Markit周一(8月3日)公布的行业调查称，在欧元区主要的经济体中，德国和意大利7月经济复苏前景强劲，但是法国却意外再度成为了拖后腿的那一个。

德国制造业连续八个月增长 三季度开局顺利

德国7月制造业活动小幅扩张，为连续第八个月增长，这意味着德国第三季制造业开局进入成长模式。

Markit报告称，德国7月制造业采购经理人指数(PMI)终值为51.8，前月为51.9。7月终值站在荣枯分界线上方，略高于初值51.5。

“第三季开始时，德国制造业仍陷入低速状态，PMI暗示将进一步增长，但速度不快，”Markit分析师Oliver Kolodseike表示。

制造业产出连续第27个月增长，虽然扩张速度略低于6月。新合约继续大量涌入，不过增速低于调查预测的平均值。

德国制造商--特别是消费品生产商加快招聘，并继续扩大采购，采购速度高于2015年的均值，不过低于6月数据。这是对经济状况乐观的迹象。不好的一面是，海外新订单六个月来首次下降。

制造商继续上调产品售价，以弥补成本上涨。一些受访者认为成本上涨是汇率影响和缺少原材料所致，不过通胀率保持平稳。Kolodseike称，这暗示德国年初时陷入“通缩”是暂时现象。

意大利制造业PMI触及四年高点 内需增强和订单增加拉动

意大利7月制造业活动增速加快，为四年多最快，这进一步显示该国经济正在走出长时间的衰退。

数据显示，意大利7月制造业采购经理人指数(PMI)由6月54.1上升至55.3，远高于荣枯分水岭50。该数据为2011年4月以来最高。

Markit称，调查的受访者认为7月制造业状况改善是受内需增强和订单增加推动。

法国制造业萎缩，需求乏力累及经济复苏

法国7月制造业活动萎缩，在需求乏力的影响下，等待已久的经济复苏步履维艰。

数据显示，法国7月制造业采购经理人指数(PMI)终值为49.6，低于6月触及的14个月高点50.7。7月PMI终值与初值持平，再度跌至50的荣枯分水岭下方。

“产出、新订单、就业和库存水平等多项分项指数均下降，因疲软的需求继续抑制制造业表现，并妨碍任何反弹确立下来，”Markit的资深经济学家Jack Kennedy说。

Markit指出，新订单创4月以来的最快萎缩速度，同时企业连续第16个月裁员。