金融市场重要指标和风险事件提醒(八月3-9日)

在送走美联储利率决议，美国二季度GDP数据等重磅事件和指标之后，本周一直"顺风顺水"的美元指数却意外被一个所谓的"小数据"绊了一跤，以下跌来结束了美好的7月，而进入8月的第一周，金融市场将迎来名副其实的超级周，英国央行的超级星期四、美国7月非农就业报告，澳洲联储利率决议，日本央行利率决议等一系列重磅事件和指标。伴随着当前火热的夏季，金融市场不会甘于落后，"火上浇油"的好戏即将上演！

周一(8月3日)，市场相对比较清淡。美国6月个人收入和个人消费支出、以及美国7月ISM制造业PMI将是日内重点关注对象。此外投资者还可以关注一下美联储理事鲍威尔在华盛顿发表关于债券流动性的讲话。

周二(8月4日)，市场将迎来一个小高潮，澳洲联储公布利率决议。虽然市场预期该行本次将按兵不动，不过一旦货币政策声明较预期鸽派，澳元恐面临下行风险。此外澳大利亚6月零售销售、欧元区6月生产者物价指数，以及美国耐用品订单修正值等数据同样值得关注。

周三(8月5日)，市场迎来"小非农"--美国7月ADP就业人数变动，预期增长21.5万，前值增加23.7万。若数据向好，则暗示美国6月非农可能保持在20万以上，美元可能继续受到提振。相反，若ADP小于20万，则暗示非农恐有回落风险。

周四(8月6日)，市场恐怕提前进入高潮。英国央行同时宣布利率决定，公布8月政策会议记录、通胀报告，以及公布最新经济增长、通胀和失业率预估。这一举措可谓是在全球主要央行中开创先河。这种全新的公布数据的方式意味着经济学家和投资者将需要费力解读大量信息。

同时投资者还需要关注澳大利亚失业率、美国上周季调后初请失业金人数等经济指标。

周五(8月7日)，市场迎来一周的重中之重--美国7月非农就业人口变动，以及失业率。市场预期增加21.5万，前值增加22.3万，失业率预期持稳于5.3%。考虑到本周五(7月31日)的劳工成本指数意外创逾30年以来最小升幅，表明劳工的薪资水平并没有享受到就业强劲所带来的好处。下周美国就业报告中的薪资增速需要格外关注，如果优于预期，表明薪资改善，从而提振通胀回升。

8.3 周一 20:30 美国6月个人收支报告 22时50分 美联储理事鲍威尔在华盛顿发表关于债券流动性的讲话。 22:00 美国7月ISM制造业采购经理人指数。

8.4 周二 09:30 澳大利亚二季度零售销售，12时30分 澳洲联储政策会议，并宣布利率决定， 17:00 欧元区6月生产者物价指数， 20:30 美国 6月耐用品订单修正值。

8.5 周三 在英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议，至8月6日， 欧洲央行管委会会议，无利率决议， 17:00 欧元区6月零售销售， 20:15 美国7月ADP就业人数变动， 20:30 美国6月贸易帐。

8.6 周四 将举行日本央行货币政策会议，至8月7日， 09:30 澳大利亚7月季调后失业率，16:30 英国6月工业产， 出19时 英国央行宣布利率决定，并公布8月政策会议记录、通胀报告，央行还将公布最新经济增长、通胀和失业率预估， 20:30 美国7月非农就业人口变动/7月失业率。

8.7 周五 9时30分 澳洲联储公布季度政策声明， 11时 日本央行货币政策会议，公布利率的决定， 14时30分 日本央行行长黑田东彦将举行记者会， 14:00 德国6月季调后贸易帐， 16:30 英国6月商品贸易帐， 20:30 美国7月非农就业人口变动/7月失业率。

8.8 周六 中国将发表7月贸易帐。

8.9 周日 -中国居民消费价格指数和生产者价格指数。