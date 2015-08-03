财新中国制造业PMI终值下滑 在岸人民币隐含波动率攀升至2个月新高

周一（8月3日）知名外媒报道，一项衡量人民币波动预期的指标升至5月以来最高水平，因本交易日早些时候公布的中国7月财新制造业PMI指数终值降至2013年以来低位，增加了经济增长减速的证据。

财新和Markit Economics汇编的7月份中国制造业PMI终值降至47.8，低于彭博调查的所有经济学家预期，并低于50荣枯分水岭。此前周六公布的数据显示，中国官方制造业PMI指数下滑至5个月低点。为实现政府制定的7%全年增长目标，去年11月份以来中国央行（PBOC）已经4次降息。

湘财证券驻上海分析师朱礼旭表示，中国经济基本面依然疲弱，第二季度需要更多宽松政策的刺激。且经济状况令人民币承受贬值压力，但在中国努力为人民币赢得储备货币地位之际，中国可能希望维持人民币稳定。

根据日内知名外媒彭博汇总的数据显示，在岸人民币一个月隐含波动率涨2个基点至1.52%。此前该指标一度涨至1.54%，创下5月25日以来最高水平。

中国外汇交易中心数据显示，在岸人民币基本持平于6.2097。此外根据彭博汇总的数据，香港离岸人民币攀升0.02%至6.2198。

本交易日中国央行（PBOC）将人民币汇率中间价定在6.1169，较周五几无变动，在岸人民币较中间价弱1.5%。