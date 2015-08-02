中央政治局会议透露下半年经济工作八大信号

今年以来，面对错综复杂的国际国内环境，经济工作取得了来之不易的成绩。下半年经济工作的总要求是什么？经济政策将发生怎样的调整？7月30日，中央政治局会议分析研究了当前经济形势，传递出做好下半年经济工作的八大信号。

信号1：对风险的关注度明显升级

上半年经济怎么样？在此次政治局会议上，中央的判断是“经济增长与预期目标相符”。这一判断的得出主要来自四个方面：第一，主要经济指标有所回升。第二，结构调整继续推进。第三，农业形势持续向好。第四，发展活力有所增强。

对于经济运行中存在的问题，会议认为，“经济下行压力依然较大，一些企业经营困难，经济增长新动力不足和旧动力减弱的结构性矛盾依然突出”。会议用两个“高度重视”凸显了中央的态度，“高度重视应对经济下行压力，高度重视防范和化解系统性风险”。

关于如何应对这些问题，会议指出，“既要保持战略定力，持之以恒推动经济结构战略性调整；又要树立危机应对和风险管控意识，及时发现和果断处理可能发生的各类矛盾和风险”。

信号2：更重视实体经济和企业竞争力

下半年经济怎么搞？会议传递出明确信息：把发展实体经济和培育有核心竞争力的优秀企业作为制定和实施经济政策的出发点。可见，搞好企业，把实体经济抓上去，才是真功夫，才是“巩固基础、增强底气”的有力依靠。

信号3：更强调经济政策的质量和可操作性

这次政治局会议专门针对不严不实问题强调，必须加快转变作风，更加注重按“三严三实”要求做好经济工作。要“精准分析和深入判断经济发展趋向、基本特征和各方面影响，提高政策质量和可操作性，扎扎实实把事情办好。”

信号4：民间资金将获得更大发展空间

面对经济下行压力，会议指出，宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底。

如何“稳”，会议进一步明确了两个方面：一是，坚持积极的财政政策不变调，继续减轻企业负担，引导和撬动更多民间资金增加投入；二是，稳健的货币政策要松紧适度，保持合理的流动性提高，服务实体经济能力和水平。引导消费、投资、出口稳定增长。但“稳”并不是指“不动”，还要“在区间调控基础上加大定向调控力度，及时进行预调微调”。

信号5：继续保持五大方面综合平衡

这次会议继续强调，要保持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险综合平衡，调动各方面积极性，狠抓工作落实，保持经济运行在合理区间，促进经济持续健康发展和社会大局稳定。

信号6：企业将有更好的市场环境

这次会议还明确“要切实推进结构调整，加快实施创新驱动发展战略，促进大众创业、万众创新，创造良好市场环境，在优胜劣汰、竞争合作中增强企业活力。”

7月22日的国务院常务会议也提出建立随机抽取被检查对象、随机选派检查人员的“双随机”机制，对于克服“任性”检查，实行“阳光”、文明执法，促使市场主体自觉守法，营造公平竞争环境，推动大众创业、万众创新，具有重要意义。

信号7：三大领域改革将重点推进

这次会议提出“要把改革作为调整结构的根本依靠，继续推进简政放权、放管结合、优化服务。”并进一步指出，要“重点推进国企、财税、金融等体制机制改革。”可以预见，下半年国有企业、金融财税领域的改革将加快推进。

信号8：三类人将成“格外关注”对象

会议在强调“要切实加强民生保障，把保障就业放在突出位置，高度重视做好扶贫开发工作”的同时，还特别提到，要“格外关注低收入人群、失业人员、残障人群等的基本生活保障。”体现了政策对于重点群体的倾斜。