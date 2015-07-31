7月31日全球经济分析概要

美国市场

截至纽约时间下午16:30时（北京时间7月31日凌晨04:30时）标准普尔指数上涨0.08点，涨幅0.00%，至2108.63点；道琼斯工业平均指数下跌5.41点，跌幅0.03%，至17745.98点；纳斯达克[微博]指数上涨17.06点，涨幅0.33%，至5128.79点。

美国周四公布第二季度GDP数据，多家机构对数据进行了点评。Markit经济学家Chris Williamson在报告中指出，第二季度GDP增长，并且向上修订第一季度经济增长，"给了兜售美国经济完蛋的人双重打击"。

周四(7月30日)美国公布二季度GDP略微不及预期，但是一季度GDP上修，同时核心PCE物价指数和消费者支出好于预期，初请失业金数据持稳42年低位，令市场风险情绪受到提振。隔夜公布的美联储利率决议较6月未发生较大变化，但是市场对美联储9月加息的预期仍然存在。

美国商务部周四(7月30日)公布的初步数据显示，美国第二季度经济加速增长，第一季度国内生产总值数据由萎缩修正为增长，表明经济逐步向好态势与美联储的判断一致，不过今年的经济增速仍不及去年上半年的温和势头，同时还远低于整体复苏速度。具体数据显示，美国第二季度实际GDP年化季率初值增长2.3%，略不及市场预期的增长2.5%；不过第一季度GDP年化季率上修为增长0.6%，之前公布为萎缩0.2%。

欧洲市场

英国金融时报100指数上涨37.87，涨幅0.57%，报6668.87点；德国DAX指数上涨45.30点，涨幅0.40%，报11257.15点；法国CAC 40指数上涨28.98点，涨幅0.58%，报5046.42点。

德国联邦统计局周四(7月30日)公布的数据显示，德国7月调和CPI年率初值上升0.1%，虽然符合预期，但仍非常疲弱，且远低于欧洲央行[微博]略低于2%的中期目标，表明要达到此目标任重道远。

欧洲央行周四(7月30日)表示，未来数月通胀率将持于低点，年底前将上升，且2016年和2017年通胀将加快上升，因经济复苏、欧元疲软以及油价料上升。欧洲央行称，油价下滑仍给基础通胀率带来下行压力，但油价下滑也将支撑经济增长，经济复苏料将更趋全面；此外，有关长期通胀预期的调查和市场指标与目标相符。欧洲央行还称："资产购买计划仍顺利进行。全面实施所有货币政策措施将为欧元区经济及通胀率持续向略低于2%的目标水平回升提供必要支持。"

周四(7月30日)亚洲时段，欧元兑美元继续承压逐波回落，目前交投于1.0950一线。此前，美联储在政策决议中进一步放低了9月份加息的门槛，这使得美元之前表现继续强劲。在日内客户报告中，瑞银集团(UBS)评估了欧元兑美元的交投区间，并上调其目标。具体来说，该行持反向观点，并不认为美联储开始加息周期将是触发欧元兑美元走软的触发器。

亚太市场

截至北京时间09:27，日经225指数报20519.25点，下跌3.58点，跌幅0. 02%；韩国综合指数报2007.78点，下跌11.25点，跌幅 0.56%；澳交所普通股指数5688.30点，上涨18.78点，涨幅0.33%。新西兰50指数报5907.90点，上涨16.05点，涨幅0.27%。中国香港恒生指数24614.41点，上涨116.43点，涨幅0.48%。

截止发稿，上海综合证券指数报3667.097点；沪深300(3812.341, -3.07, -0.08%)指数报3905.51点。

周五(7月31日)公布的系列官方数据显示，日本6月全国核心消费者物价指数同比升幅持平前月，家庭支出意外下降，凸显日本央行重振经济、实现2%通胀率的目标依然面临挑战。不过日本央行暂时或将不会扩大货币刺激举措，决策者反复重申，当局将仔细研究去年油价下跌的影响，这是通胀放缓的主要原因。

日本方面周五(7月31日)早间发布的经济数据显示，该国6月核心消费者物价指数同比升幅持平前月，然而，家庭支出却录得意外下降，这凸显了日本央行重振经济、实现2%通胀率的目标仍然面临严峻的挑战。

今日已经公布及即将公布的国际经济数据

时间事件重要性前值市场预测结果

07:05英国7月GfK消费者信心指数中75

07:30日本6月失业率中3.3%3.3%

日本6月全国消费者物价指数年率中0.5%0.3%

日本6月全国核心消费者物价指数年率中0.1%0.0%

日本6月家庭支出年率中4.8%1.9%

日本6月求才求职比低1.191.2

日本6月东京消费者物价指数年率低0.3%0.2%

日本6月东京核心消费者物价指数年率低0.1%0.0%

09:00新西兰7月ANZ商业信心指数中-2.3

新西兰7月ANZ商业前景指数低23.6

09:30澳大利亚6月私营企业贷款年率中6.2%6.0%

13:00日本6月新屋开工年率中5.8%3.0%

日本6月营建订单年率中-7.4%

14:00德国6月零售销售年率中-0.4%4.0%

德国6月零售销售月率低0.2%0.3%

14:45法国6月核心生产者物价指数年率中-1.7%

法国6月生产者物价指数月率低-0.5%

16:00意大利6月失业率低11.1%11.1%

17:00意大利7月消费者物价指数年率中0.2%0.3%

欧元区7月消费者物价指数年率初值高0.2%0.2%

欧元区7月核心消费者物价指数年率初值高0.8%0.8%

欧元区6月失业率中11.1%11.0%

18:00意大利6月生产者物价指数年率中-2.7%

意大利6月生产者物价指数月率低0.2%

20:30加拿大5月GDP年率高1.2%0.8%

加拿大5月GDP月率中-0.1%0.0%

21:45美国7月芝加哥采购经理人指数低49.450.8

日内焦点

欧元区6月失业率：失业率是最重要的经济指标之一，深受劳动市场供需以及经济循环之影响，失业率的高低，也反映了经济的运行状况。尽管被视为滞后指标，失业人口是衡量总体经济健康状况的重要信号，因消费者支出与就业市场条件高度关联。公布值<预期值=利好欧元。

加拿大5月GDP月率：为经济活动中最广泛关注的，且为衡量经济健康与否的初始标准。国内生产总值，是指一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和劳务的价值，常被公认为衡量国家经济状况的最佳指标。实际值>预期值=利好货币。

欧元/美元 支撑位:1.09122；阻力位:1.09627

英镑/美元 支撑位:1.55711；阻力位:1.56239

澳元/美元 支撑位0.72748；阻力位:0.73199

美元/日元 支撑位: 123.789；阻力位:124.287

黄金现货 支撑位:1083.32；阻力位:1090.63