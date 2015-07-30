三季度中国股市若不能走牛 理财资金收益率将续下滑

第三方理财研究机构--普益财富周四发布最新报告称，在高收益低风险的非标类金融产品越来越稀有的投资环境下，今年二季度全国性商业银行的整体收益能力却在上升，这与其资产投向于资本市场有莫大的关系。若三季度股市不能走牛，理财资金收益率将继续下滑。

报告称，高达数万亿元的银行入市资金通过银行和同业独特的结构化设计和风控措施，转化成为了理财资金投资所需的高收益资产，并拓宽了全国性银行理财资金募集成本的腾挪空间。

“二季度末随着股市风险暴露，股指宽幅震荡成为常态，银行理财入市资金的安全性大大降低，迫使银行参与权益类资本市场的程度在下降。”报告称：“如果中国权益类资本市场的行情不能在今年三季度逐步稳定和转牛，那么银行理财资金的收益率的继续下滑或是大势所趋。”

报告显示，今年上半年，银行理财资金入市主要通过与券商、基金、信托等机构来操作，主要通过伞形信托与券商两融收益权来进行资产配置。除此之外，银行还通过各类基金参与二级市场，通过新股IPO、定向增发、企业并购、未上市公司股权等参与一级及一级半市场。

**以下为报告要点摘要以及银行理财资金入市渠道概要**

房地产行业调整周期的到来，以及经济下行导致的融资方风险累积，使高收益低风险的非标类金融产品越来越稀有。理论上讲，2015年银行理财资产端的收益下降将是必然的趋势。在银行竞争程度不变的情况下，资产端收益率的下降将带动资金募集端的收益率下降。

不过，2015年二季度，全国性商业银行的整体收益能力却在上升。二季度全国性银行理财产品平均收益上升与其资产投向于资本市场有莫大的关系。参与资本市场程度较高的银行，基本都集中在全国性的商业银行里。

高达数万亿元的银行入市资金通过银行和同业独特的结构化设计和风控措施，转化成为了理财资金投资所需的高收益资产，并拓宽了全国性银行理财资金募集成本的腾挪空间。而区域性银行由于参与权益类资本市场的比例较低，所以其EI平均值较2015年一季度有所下滑。

银行理财资金直接介入股市的情况非常少，主要通过与券商、基金、信托等机构来操作。传统的入市资金主要通过伞形信托与券商两融收益权来进行资产配置。除上述两类途径外，银行还通过各类基金参与二级市场，通过新股IPO、定向增发、企业并购、未上市公司股权等参与一级及一级半市场。

以下为银行理财产品参与权益市场的大致方式：

一、券商融资融券业务收益权转让；

二、通过券商参与IPO及定向增发直投，主要方式有券商向银行转让收益凭证，这推动了理财资金参与股票定向增发，及部分上市公司的优先股投资。

三、对接打新基金，这一部分的资金可能较多，毕竟银行非常注重风险，很在意回款来源，在股市向好的时候，打新几乎没有任何风险。

四、对接分级基金，分级基金是近年来新兴的结构化公募基金，目前存续份额已经超过了2,000亿元。其中分级基金A端每年获得固定收益，并具有下折等保护条款，整体风险很小，目前市场收益率接近7%。银行理财资金会投向分级基金的A端，收取固定收益，也有部分银行会参与分级基金套利。

五、对接量化对冲基金，量化对冲投资凭借数量化、模型化的投资决策机制和电脑系统自动化的交易机制，通过现货和股指期货对冲系统性波动风险，从而获得绝对收益。银行的结构性产品里，以投资于固定收益市场的本金产生的收益参与到量化对冲基金里，并将此类产品的划分为优先次级两类，在产品端形成了不同的风险收益分类。

六、与外部投顾合作，投资于MOM、FOF、主动管理型基金、阳光私募股票基金等，如股债混合型理财产品，主要投资于股票类和债券类资产，债券投资银行进行主动管理，并且占取资金的大头。股票投资则委托外部专业金融机构投资. 在保障本金的同时博取更高收益。

七、对信托公司进行主动授信，通过伞形信托或单一结构化信托开展股票结构化配资业务。

需要指出的是，随着2015年二季度末，股市风险的暴露，股指宽幅震荡成为常态，银行理财入市资金的安全性大大降低，迫使银行参与权益类资本市场的程度在下降。2015年5月份开始，证监会关上了伞形信托。股灾期间证监会暂停IPO又关上了一道门。

根据普益财富和青岛银行联合发布的最新一期的“海融-普益银行理财收益率指数周刊（第十六期）”（2015年7月18日至2015年7月24日），国有行理财产品收益率双跌，非保本型理财产品跌至近期低点；股份行理财产品收益率下跌幅度最大，其中短期非保本型理财产品平均收益率下跌幅度达到约0.7%。

如果中国权益类资本市场的行情不能在2015年3季度逐步稳定和转牛，那么银行理财资金的收益率的继续下滑或是大势所趋。普益标准2015年三季度银行理财能力排名中的全国性银行EI值得分也必然不会比二季度更高。