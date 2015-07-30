7.30现货黄金白银原油行情分析

经济数据方面:黄金周三继续窄幅震荡，消息面缺乏刺激，投资者选择观望，美联储如市场预期维持联邦基准利率不变，美联储称，劳动力市场继续改善，但低通胀令人担忧。

现货黄金周三开于1095.10美元/盎司，最高触及1101.33美元/盎司，最低下探1089.83美元/盎司，收于1096.00美元/盎司，上涨0.90美元，涨幅0.08%。美联储在本次声明中称，劳动力市场有所改善，新增就业人数稳固增长，失业率下降。7月声明中，美联储对“新增就业人数”的肯定程度高于6月，本次用稳固增长来形容，而6月时是有所增长。此外，美联储对劳动力市场闲置程度的描述也有变化，6月时是称闲置程度有所消失，而7月声明中去掉了“有所”，表明对此判断更加肯定。

NYMEX原油价格在周三(7月29日)纽约时段盘初一度大幅反弹至49.50美元的高位，日内上涨逾4%，但此后在美联储政策决议继续透露加息预期，带动美元指数走强的状况下再度回落。周四(7月30日)盘初，原油价格基本维持在49美元下方。之前，意外大幅下降的库存数据曾推动油价报复性反弹，但各方面其他因素却仍限制了其涨势。

黄金：日K线收一带有上下影线的小阳线；昨日美联储利率决议公布后，金价波动不大，冲高回落；天图显示，行情处于1100下方震荡，若能突破1106则有望上行测试1111/1121一线，下方关注1090/1085的支撑；美盘有美国第二季度实际GDP初值等数据公布。

交易策略上，金价突破1102可轻仓短多，上看1106/1111一线，激进者可继续在1093附近轻仓短多，稳健者可等行情下探至1088附近轻仓短多，破1085止损；可参考支撑和阻力位做单，注意止损止盈和仓位控制。支撑位：1095/1090/1085/1080，阻力位：1102/1106/1111/1116

白银：昨日白银整体格局震荡向上，但是依旧无力发力上攻破位14.9-15压制。白银目前日图处于趋势通道压制，萧梓菁认为本周加本就是不可能，对于9月加息更是不确定，鉴于美联储依然是对其经济抱有很大的信心，暴跌不可能，暴涨需要借东风，目前天图来看，白银就是欠缺的是一根饱满阳线去突围，萧梓菁认为近期就是突破的时机，突破顺势追单即可，白银突破了10日均线的位置，短线白银还有上冲15附近的空间的动力，那么我们日内依然以回调做多为主。白银在2880做多，止损2850，目标2920减仓。

原油：隔日原油欧美盘时段发力上行，打破近期下跌规律，最终原油在日线MA10受到压制，第一次受压我们一般认为有效压制，而后原油虽有下行，但是萧梓菁认为今天关注时是先上做二度冲高还是先下做二度回踩，如果白盘回吐，美盘防范惯性上拉，那么这种情况欧盘尾盘美盘前布局多单。原油在49.50（294）附近做多，止损49.00（291），目标50.30-50.70-51.00（299-301-303）