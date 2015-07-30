外汇市场全线按兵不动 屏气凝息等待美联储声明

外汇市场周三(7月29日)波动相对较小，市场受到美联储北京时间周四凌晨将会公布7月FOMC会议货币政策声明的影响目前整体持观望态度。鉴于美国近期经济形势和美联储此前的言论，市场普遍认为本次会议加息的可能非常小，加息预期目前集中在9月和12月会议上。但分析人士认为，本次会议的措辞将会给9月或12月加息提供线索。

美联储年内加息目前已经得到市场和舆论的共识，但目前美国经济复苏并不平衡，劳动力市场仍然存在一系列问题，薪资迟迟不见上涨。同时美联储一直关注的通胀水平仍然远低于目标2%。世界经济目前正处在增长放缓的整体趋势下，欧洲和日本正在实施QE计划刺激经济，中国经济放缓影响了许多国家的出口。一些分析师表示，目前美联储正处在进退两难的局面，加息的决定制定变得越来越复杂。

希腊问题在雅典政府与债权人达成协议之后渐渐淡出投资者视野。但希腊债务问题仍然存在，同时该国股市也仍处于关闭状态。希腊总理齐普拉斯正在积极争取得到债权人的债务减记等优惠条件，双方将就第三轮救援贷款问题继续进行谈判。

英国最近一段时间的经济数据表现不错，给英国央行近期提供了高调讨论加息的基础。甚至有官员和专家认为，英国央行可能赶在美联储之前加息。目前英国央行正在继续关注美联储加息的动向。一方面观察市场对加息的反应，另一方面作为竞争对手也积极考虑应对措施。

美联储货币政策声明在即 市场仍存动荡风险

美联储(FED)利率决议周四将重磅登场，美元多头对于美联储将维持利率深信不疑。不过，瑞信(Credit Suisse)指出，若美联储政策声明措辞不变，那么美元面临风险最大。

美元指数本周每天都在下跌，在过去五周的连续上涨创出今年以来最长连涨纪录后，投资者选择静待时机。

美元认购期权本月的表现可谓与经济统计数据亦步亦趋：先是因为零售销售意外下滑而于上周跌至10个月低点，然后又在申领失业救济人数创出1973年以来新低后出现反弹。

之前美联储主席耶伦表示，加息时机取决于经济数据，美元多头对此深信不疑。这也是他们预计美联储会在为期两天的政策会议周三结束后不会采取任何行动的原因之所在。

西太平洋银行驻悉尼外汇和商品策略全球主管Robert Rennie表示，“美联储并不是走在一条预先规划好的固定道路上，但很明显，他们更偏向于退出应急政策措施。”

Rennie称，对美元而言，会后声明“最差也是中性的，在最好的情况下，也就是如果美联储改变声明措辞，暗示加息时机正在快速临近，那么对美元就会相当有利。”

瑞士信贷表示，若美联储政策声明措辞不变 那么美元面临的风险最大。

瑞信分析师在报告中写道，今日美联储政策声明可能带来的最大风险是，鉴于近几周美元强势上涨，声明对是否会在9月份加息不给予任何暗示。

他同时指出，“若决策者对9月加息抱有信心，美联储或将在声明中微调措辞，与此前强烈暗示即将加息的做法保持一致。若果真如此，预计市场反映的9月加息几率最高将达到80%，若声明措辞不变，则将降至20%。”

外汇市场声明前保持观望 非美货币转攻为守

周三欧市盘中，因美联储FOMC会议结果即将揭晓，汇市整体走势均相对温和，交投逐步趋淡，等待美联储给出方向指引。但在众多货币中，英镑/美元日内表现十分抢眼，意外抢走美元风头。

因本次FOMC会议是美联储在9月升息前向市场透露信息的最后机会。当然，前提是美联储9月会升息。因此市场十分关注。由于没有新闻发布会，投行认为政策声明是关键。如果政策声明较之前有所改变的话，则预计9月升息概率将上升，否则升息时点将延后。

从汇价走势来看，美元指数日内保持横盘整固。英镑/美元日内大举反弹，主要受益于英国最新公布的GDP数据和英国央行(BOE)官员鹰派讲话的强力提振。英镑/美元日内反弹至1.5688，刷新7月1日以来最高水平。

大宗商品相关的主要货币周三处于守势，因油价小跌，与此同时交易员在等待着美联储(FED)今日稍晚即将公布的会议结果。

在主要货币兑美元中，澳元跌幅居前，澳元兑美元下滑，反映出人们越发看空那些严重依赖大宗商品出口的国家。

希腊总理继续争取债务减记 第三轮救援贷款谈判稳步进行

希腊总理齐普拉斯周三发表讲话，他对债权人会给予希腊债务减免表达了信心，并称对方的强硬立场使希腊陷入了更深的经济困境。

齐普拉斯在接受雅典的一家电台采访时表示，“希腊人民曾经是囚徒，被释放后，又立即遭到逮捕，关押到了更小的牢笼中。”

他表示，“关键的是，我们获得了债务减免的承诺，将于11月份援助方案首次评估完成后推行。”

在希腊政府与债权人长达六个月的讨论谈判中，如何缓解希腊债务负担一直都是双方僵持的核心，希腊甚至走到了退出欧元区的边缘。虽然国际货币基金组织(IMF)明确表示，支持让债务重组成为希腊援助方案的一部分，但以德国为首的欧洲债权人却并不愿意。

欧盟执委会经济事务执委莫斯科维奇周三(7月29日)称，有关希腊第三轮救助计划的谈判目前情况顺利，希腊脱离欧元区的风险已退去。

莫斯可维西在接受Europe 1 radio采访时称：“希腊退欧的风险已离去。”

希腊总理齐普拉斯政府本月已推动两套改革措施在议会得到通过，以满足国际贷款人的条件。只有满足这些前提条件，才能开始协商为期三年、最高达到860亿欧元(950亿美元)的贷款计划，以免希腊脱离欧元区。

欧盟执委会发言人表示，债权人机构的几组专家目前在希腊。这几家机构正在与希腊当局沟通。双方均表示，他们希望在8月20日之前敲定协议，但德国称不应仓促行事。德国是希腊最大也是最苛刻的债权人。

英国央行关注美联储加息 英镑预谋抢夺美元风头

英国央行副行长康利夫在周三刊出的专访中表示，他担心脆弱的金融市场将如何因应美联储(FED)升息。康利夫对英国卫报表示，金融市场此刻“相当脆弱”。

“美国利率是否及何时上升，存在着市场将如何因应的重重疑虑，”他表示。“这一定是人类史上最广为宣传、也完整暗示的货币政策变动。但没办法说个准的。现在的市场和之前的市场大不相同。”

上周，卡尼曾讲话称，英国利率处在纪录低点的时代即将走到尽头。在这样的背景下，经济学家和投资者都想要从数据中获取一些线索。一旦央行真的升息，将是英国近十年来首度启动紧缩货币政策的周期。

除了数据潮之外，英国央行对于经济和通胀的预期也颇为引人关注。在英国央行接近收紧货币政策的背景之下，本次的预期就显得格外关键。