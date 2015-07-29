A股动荡 国际投资者转向印度

美联储加息阴影下，新兴市场承压，印度可能并不是资本的好去处。莫迪对于改革的豪言壮语还有待兑现，万众期待的固定资产投资大潮也未见踪影。

但随着中国股市陷入动荡，印度发现自己突然成了国际资本在新兴市场中的“安全港”。

本周前两天，印度Sensex股票指数受中国影响下跌超2%，但该指数在过去三个月中依然上涨0.6%，虽然不多，但却是同期亚洲所有市场中表现最好。

布鲁金斯学会经济学家Eswar Prasad表示，中国的股市动荡令印度成为吸金的大赢家：“对于那些希望留在新兴市场的资金来说，中国现在有些过热，印度看起来成为最佳选择。”

印度股市自6月12日暴跌以来，上证综指下跌了近30%，而同期印度股市则上涨了5%。

卢比也保持相对稳定，年内对美元仅下跌1.6%，在亚洲各国中仅次于人民币。

数据显示，海外投资者本月已经向印度股市净流入11亿美元(730亿卢比)，一改前两月净流出的趋势。

据英国《金融时报》，孟买金融服务公司Edelweiss创始人Rashesh Shah表示：“今年夏天早些时候，有一些资金从印度流向中国。但如今已经没有了，其中一些资金正在回来。我交流过的投资者都认为中国的风险很大。”

他认为：“我们的市场正处于横盘整理状态，来自中国的任何一个小事都可能推高股市，但人们最终还是在期待政府的改革举措能够实施。”

不过，很少有分析师看好印度经济会在莫迪的带领下迅速好转。自去年5月上台以来，印度总理莫迪提出了印度制造、基础设施建设等一系列改革计划，但却迟迟未能有实质性措施推出。一季度印度企业盈利状况也没有出行明显改善。