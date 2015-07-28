美元突遭“屠杀” “肇因”竟是中国股市表现？

周一美元兑一揽子货币出现暴跌，尤其周一亚市尾盘跌势加剧，此时正值中国股市重挫之际。分析人士指出，一方面，中国股市上证指数创八年最大单日跌幅，这刺激了对避险日元的需求；另一方面，外界猜测中国股市重挫和大宗商品价格可能影响美联储加息大计，这同样令美元遭挫。除了中国股市表现之外，经济数据“欧强美弱”也令美元承压。

中国股市上证综指周一(7月27日)收盘暴跌8.5%，创近八年半最大单日跌幅，券商能源等权重板块领跌，两市再现千股跌停。沪综指收报3,725.56点，跌345.35点，跌幅达到8.48%，此前最大单日跌幅为2007年2.27日的8.84%。

周一纽约尾盘，美元指数尾盘暴跌0.73%，报96.54，盘中曾触及7月14日以来最低96.29。周二亚市早盘，美元指数进一步下滑至96.48。

值得注意的是，美指在中国股市收盘之后跌势明显加剧，当时有关A股重挫可能影响美联储(FED)决策的猜测开始升温。

中国股市表现恐影响美联储决策？

BK Asset Management的首席外汇策略师Kathy Lien在每日汇市研判中指出欧元隔夜大涨的五大理由，其中就包括中国股市大跌影响到美联储加息预期。

Lien指出，中国股市暴跌以及美联储不再急于上调利率的忧虑令美元承压。

Lien在文章中写道：“因中国股市重挫提升投资者对美联储9月加息是否会遇阻的忧虑，周一美元兑所有主要货币下滑。”

市场关注美联储周二和周三的货币政策会议，将留意是否政策制定者会为加息时机提供线索。一些投资者认为美联储(FED)最早将在9月加息，这在最近几周支撑美元。

花旗外汇(CitiFX)G10外汇策略全球主管Steven Englander在一份报告中写道：“中国股市持续疲软并严重影响美国资产市场，可能会影响他们的决定。”

不过Englander称，当前美国股价还没有低到使美联储感到困扰的地步。他说道：“美联储要考虑的国际方面的因素是，他们是否认为相关国家的央行能够应对本国经济和资产市场面临的冲击。只有蔓延风险非常严重，才能成为影响美国政策的直接风险。”

彭博撰文称，因股市和大宗商品的大跌加剧了投资者对全球增长放缓遇上美联储加息的担忧，美元创下2015年最长的单周连涨纪录后回落。

苏格兰皇家银行集团(Scotland Group Plc)苏皇证券(RBS Securities)驻康涅狄格州Stamford的外汇策略师Brian Daingerfield说道：“市场有可能是在着看美联储的预期，所有更多地考虑了美元，油价下跌可能会拉低通胀及通胀预期。”

Mesirow Financial首席经济学家Diane Swonk说道：“金融稳定压倒一切。中国股市表现的溢出效应会影响美联储加息时机，他们或将不得不推迟加息。”

不过也有机构认为中国股市不太可能会影响美联储决策。

摩根大通(JPMorgan)首席美国经济学家Michael Feroli指出，美联储不会花大量时间讨论中国股市暴跌。他说道：“我认为这不是什么大事。相比金融市场，美联储将更加关注中国实体经济表现。”

中国股市重挫亦利好日元、欧元

因中国股市骤跌引发欧美股市全线下滑，导致市场风险厌恶情绪升温，从而刺激日元买盘增加。

周一纽约尾盘，美元/日元重挫0.50%，报123.25，盘中触及近两周低点123.01。

欧元/美元纽约尾盘大涨1.04%，报1.1096，接近两周高位1.1130，这是欧元近1个月来的最大单日涨幅。分析师指出，中国股市暴跌拖累欧美重挫下滑，这也令交易商缩减欧元空头押注；欧股下挫逾2%，美股标普500指数也触及逾两周低点。

分析师表示，在股市中遭遇亏损的交易商可能透过结清欧元空头押注来加以弥补，这帮助提振欧元/美元上涨。

麦格理(Macquarie Ltd)全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman称：“当交易商在股市投资上遭遇亏损时，他们会选择出售亏损的股票，也会回补欧元空头仓位。”

美国商务部周一表示，美国6月扣除飞机的非国防资本财订单月率增长0.9%，此前为连续两个月下滑。但6月核心资本财出货下滑0.1%，该数据被政府用于计算国内生产总值(GDP)中的设备支出。

EverBank World Markets副总裁Mike Meyer表示：“这可能在一定程度上抑制了对美联储会在9月加息的加息。”Meyer称，交易商更关注出货数据，原因在于那些数据可能反映在将于周四出炉的第二季度GDP数据中。

欧元区经济数据也提振欧元。德国经济智库Ifo周一公布7月企业景气判断指数为108.0，高于市场预期。

因受希腊债务忧虑和欧美货币政策分化影响，自6月中旬以来欧元/美元跌幅高达5%，但上周美元涨势出现技术性调整，给予欧元喘息机会。

野村(Nomura)外汇分析师Yujiro Goto说道：“目前市场中弥漫着避险情绪，令相关交易承压。因此我们在市场中见到欧元/美元以及欧元/英镑轧空。”