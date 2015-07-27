27日白银/原油操作走势分析

在持续了一周弱势之后，本周一白银早盘带来了较大幅度的涨幅，准确的说是在上周五后半夜开始有了上涨的势头，而上周2840-2850在上周五也是一度成为危险单，但是如果有胆量拿单的话，至少扫盈在后半夜的2880，原油仍旧是一如既往的弱势，油价反弹乏力，上周仅仅只是触及到了300附近，就开始下跌，最低到达292附近。

而本周市场关注的消息面，仍旧是FED利率决议会议，市场预计在本周加息的可能性非常小，只是会对加息的时间进一步说明。如此看来，此消息预期也是对于银价起到了上涨的辅助作用。若本周美联储利率会议中，提到会尽快加息且肯定了美国的经济恢复现状，而银价最终还是要走弱势，若美联储当晚对美国经济提出质疑，银价在继续反弹走高。

美指(96.6741, -0.5854, -0.60%)：在上周五本人分析了美指的走势，提到了美指要回调走弱的信号，现在来看，日线上美指更加确定会继续走弱，不管这个走弱会持续多久，但是至少当前短期情况下是弱势的，请持续关注美指目前日线级别上的乌云盖顶形态的雏形，借此来判断美方加息的最新技术暗示。

白银：从6月底到7月底，银价下跌中出现有吊锤阳线的有7月8日一次，再就是上周五一次，单根吊锤阳K线表示行情会反转（只是可能），但是能否反弹多久和多高，还得看后期K线的表现情况，若能连续的走出3根以上阳K线，则代表行情将开展长时间的反弹。而点位上，短期的多空标志点在3000附近，也就是日线上的MA20位置附近，而这一点正好也是和前面下跌趋势线的位置重合，所以本周重点关注3000的情况。前面我曾多次提到，白银不站稳3020，我不看多，现在我仍旧是持有这个观点，也就是说在行情未站稳3020之前，一切的上涨均视为回调反弹。任何多单在触及到3000附近要有离场的准备，或者是设置保本损的动作，以保护我们的利润。

目前日线和4小时线均代表着强势，且反弹趋势良好，所以日内想要回调去做多单，可能点位上要更为激进一些才能进去多单，欧美盘时间段，多单进场位置为2880附近，且为激进位置。如果一旦跌破2880的话，下方反而不再好看多头反弹，思路转变为震荡。

具体点位操作建议：

1、2870/2880附近，多单，目标2930，破位至2980附近；

2、突破2940之后回踩2900附近，可再次多单；

3、跌破2850之后，没有短时间拉升的话行情则转为区间震荡；

4、埋好3000附近空。

原油：忽略掉上周五的小阳线，油价已经连续7个交易日下跌了，且每天均有低点出现，从最初的328到现在292为止，跌了40个点左右，而原油的周线上虽然有KDJ指标在超卖区，但是MACD再次形成了死叉，预计着原油还有一跌，而下方的支撑点位在285附近。特别提醒，原油在没有得到明确反弹的技术形态之前，以做空为主，基本上是任意价位均可做空，击破286再看，所以在未正式企稳之前，原油只需要找阻力不用找支撑位置，而日内在299附近可以进场空单，下方短期关注一下290的支撑。注意白银和原油无必然联系。

原油具体点位操作建议

1、原油298/299，空，止损302上方，目标295-292-290；

2、欧盘290附近轻仓多单，止损1.5个点即可，目标295-297；