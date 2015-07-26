大宗商品崩跌惊呆市场 下周美联储携GDP双鬼拍门

本周金融市场重磅的事件并不多，大宗商品却上演“无风自起浪”。现货黄金周一意外崩跌，金价跌破1130的关键支撑之后便一发不可收拾，最低触及1077.24美元/盎司，刷新近5年低位，周五收于1098.90。这也引发包括原油和期铜在内的其他大宗商品集体重挫，美国原油期货跌破50关口，一度下探47.12美元/桶，收于48.14美元/桶。

美元指数本周上行受阻于98关口附近，周中汇价曾升至98.15水平，之后承压回落，最终收于97.25。在下周美联储决议登场之前，美元多头仍保持谨慎。

欧元本周震荡回升，希腊问题的阴云逐渐消散，这也让市场对于欧元的情绪有所改观。欧元/美元周内最高升至1.1017，最终收于1.0982。

受到大宗商品的拖累，商品货币本周哀鸿遍野。澳元/美元惨跌至0.7259，刷新近6年低位。最终收于0.7279；美元/加元周五一度站上1.3100关口，创下11年来高位，报收于1.3045。

此外，英镑/美元本周两次尝试站上1.5670宣告失败，汇价随后震荡回落，周五报收于1.5507。

本周重要事件回顾：

黄金意外上演“闪崩”大宗商品哀鸿遍野

周一亚市早盘，贵金属市场突然遭到“血洗”，现货黄金在北京时间09:29及随后数分钟内崩跌逾50美元，最低触及1087.80美元/盎司。

根据路透系统报价，现货黄金在北京时间周一(7月20日)09:29一分钟内暴跌逾20美元，并在随后数分钟内再跌去20美元，至1087.80美元/盎司，为2010年3月以来低点，日内跌幅达到4.2%。

纽约商品交易所(COMEX)最活跃8月黄金期货合约在北京时间09:29一分钟内累计成交量达7112手。

美国知名财经科技网站Business Insider分析师David Scutt认为，止损卖盘被触发以及日本休市造成的交易市场清淡可能是造成此次金价暴跌的主要原因。

而澳新银行(ANZ)称，中国市场出现多达5吨的黄金被抛售，这是引起金价暴跌的原因。该行称：“在黄金市场开盘后，有5吨黄金通过上海黄金交易所(SGE)被抛售，这是高于通常水平的。”

在随后的两个交易日，现货黄金虽然有所反弹，但始终未能够收复1130这一前期关键位置。

周五，金价再度上演崩跌一幕。亚市盘中，金价又出现破位下行，最低一度下探1077.24美元/盎司，随后大幅反弹逾20美元，收于1098.90美元/盎司。

不过，市场分析人士指出，黄金的反弹或更多是得益于于周末前的空头回补，要想真正筑底或许还需时日。

根据最新一份对于黄金交易员、投资银行、期货交易员以及技术分析师的调查显示，在34位受访者中，20位作出回应，其中8位，或40%认为黄金下周将会回升；9位，或45%认为黄金下周将会延续跌势，另有三位，或15%对下周黄金价格趋势持中性态度。

同时，根据金之国调查显示，在555位受调查的大众投资者中，416位，或75%，认为下周黄金价格将会继续下跌；99位，或18%，认为价格下周将会反弹；另有40位，或7%，对黄金下周价格走势持中性看法。

iiTrader分析师Ted Sloup表示，黄金市场已经严重超卖，风险回报系数显示短期内将会出现反弹。他表示，“不可否认的是黄金目前整体趋势偏软。但是你很难找到像现在一样的良好入市时机。在黄金这样的期货市场，你值得用风险换取回报。”

摩根大通分析师Nandini Ramakrishnan表示，“市场目前对于全球经济持乐观的态度。美元近期走强，而美联储鹰派立场也非常明显。投资者们在此时更愿意寻求其他资产投资。”

德国商业银行(Commerzbank)表示，“我们下调年末预期从1250美元/盎司至1150美元/盎司。但我们仍然认为黄金价格将会在中期到长期内回升。我们认为，在美联储首次加息之后，黄金价格下行压力将会减弱，黄金价格将会回升。”

新西兰联储再度降息 商品货币惨遭“血洗”

本周虽无欧美央行的重大事件，但新西兰联储宣布降息仍对市场造成了显著的影响，商品货币再度成为了“牺牲品”。

新西兰联储周四(7月23日)宣布降息25个基点至3%，以应对乳品价格下滑及通胀持续低迷带来的问题。新西兰联储还称因经济前景变弱，将可能进一步放宽政策。

新西兰联储将官方隔夜拆款利率下调25个基点，至3.0%，这是两个月来的第二次降息。利率决议公布之后，纽元汇率大幅上升。

“经济前景变弱而通胀偏低，降息是合理的，”新西兰央行总裁惠勒在声明中表示，“从这点来看，未来可能需要进一步放松政策。”

此前接受路透调查的14位分析师一致预计此次央行将把指标利率降至3.0%，多数分析师预计央行在今年底前将进一步降息。

新西兰联储表示，由于坎特伯雷(Canterbury)地区的震后重建活动似乎已经触顶，而乳品出口价格大幅下降，自6月的上次政策声明发布以来经济增长前景有所恶化。

该央行承认新西兰元自4月以来“明显”下滑，但认为鉴于大宗商品出口价格疲软，新西兰元还需进一步贬值。

新西兰联储表示，新西兰元汇率在今年稍早走强以及全球石油价格下滑导致通胀率仍偏低，并称其预期通胀年率在2016年初将回升至目标水平附近，不过汇率下滑何时会帮助推升物价还不确定。

“所以我认为该央行在下次会议上会降息25个基点，可能在10月再次调降25个基点，”德意志银行首席分析师Darren Gibbs指出。

除了央行宽松政策，本周商品货币还受到了来自大宗商品价格下跌的打压，包括加元、澳元和纽元等商品货币均遭到重创。

本周，澳元/美元惨跌至0.7259，刷新近6年低位。最终收于0.7279；美元/加元周五一度站上1.3100关口，创下11年来高位，报收于1.3045。

法国巴黎银行驻伦敦策略师Michael Sneyd表示，“大宗商品价格近来下跌，澳元将会充分反映，如果没有的话，那么我们认为澳洲联储(RBA)将会降息，而这是市场尚未反映的事。这是今早唯一的题材。”

下周金融市场展望：

下周金融市场好戏连台，投资者将迎来美联储利率决议和美国二季度GDP两大关键数据，同时英国、欧洲和日本都有重要的经济数据公布，汇市料将再度回归一片热火朝天的景象。

周一，市场将迎来相对清淡的消息面，德国将公布7月IFO商业景气指数，美国6月耐用品订单将是日内的重点关注对象。此外，日本央行副行长中曾宏将发表讲话，投资者可以注意他是否会提到货币政策的相关信息。

周二，英国二季度GDP初值将是重头戏，在英国央行行长卡尼发出加息信号之后，经济数据表现就显得尤为重要。晚间，美国将公布7月谘商会消费者信心指数。

周三，市场将迎来密集的数据潮。包括日本6月季调后零售销售、英国7月CBI零售销售预期指数和美国6月NAR季调后成屋签约销售指数都是投资者需要重视的经济指标。

周四，市场无疑将掀起高潮。美联储利率决议将于北京时间凌晨02:00出炉，本次没有耶伦新闻发布会，市场关注的焦点将更多集中于政策声明是否会传递9月加息的信号。晚间美国将公布一连串的经济数据，其中美国二季度GDP初值最为引人瞩目。市场分析人士认为，在经历了一季度的萎缩之后，美国经济很有希望在二季度一扫阴云。

周五，日本和欧元区将公布通胀数据，其中欧元区7月调和消费者物价指数是否会延续回升势头，将是欧洲央行衡量本轮QE效果的重要依据。

当然，投资者也不要忘了周六中国将公布7月官方制造业采购经理人指数，这料将对再下周的中国股市走势有一定程度的影响。

下周金融市场重要指标和风险事件：

周一

16:00 德国7月IFO商业景气指数

20:30 美国6月耐用品订单(月率)

重要官员讲话：

09:30 日本央行副行长中曾宏发表讲话

周二

16:30 英国第二季度GDP初值(季率)

22:00 美国7月谘商会消费者信心指数

周三

07:50 日本6月季调后零售销售(月率)

18:00 英国7月CBI零售销售预期指数

22:00 美国6月NAR季调后成屋签约销售指数(月率)

22:30 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0724)

重要官员讲话：

04:30 新西兰联储助理主席John McDermott在陶朗加发表讲话

周四

20:30 美国第二季度实际GDP初值(年化季率)、美国第二季度个人消费支出物价指数初值(年化季率)、美国上周季调后初请失业金人数

重要官员讲话：

08:30澳洲联储主席史蒂文斯在博鳌亚洲论坛金融合作会议上发表讲话

重要会议：

02:00 美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定，发表政策声明

其他重要事件：

16:00欧洲央行发布经济公报

周五

07:30 日本6月全国消费者物价指数(年率)、日本6月失业率

09:30 澳大利亚第二季度生产者物价指数(年率)

20:30 欧元区7月调和消费者物价指数初值(年率)

周六

09:00 中国7月官方制造业采购经理人指数