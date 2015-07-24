A股涨停风潮恢复至5月水平 瑞银提示小盘股资金风险

中国股市沪综指周四(7月23日)收盘大涨至逾3周新高，沪综指收报4,123.92点，涨幅2.43%，股指连续第六日上涨。此前收盘高点为6月30日的4,277.22点。上证A股成交7,376.1亿元人民币，较周三6,744.6亿元显著放大。

分析师指出，早盘银行、保险和券商等大金融板块走强刺激股指走高，随后次新股大面积涨停迅速提升风险偏好。此外，消息面偏暖有利提振投资者信心，股指上涨加速表明连续多日的多空胶着得以打破，若量能能够明显放大，短线有望上看4,200点。

沪指六连阳，成功站上4100点，创业板收复2900点，超300只股票涨停。而据媒体跟踪统计，自去年7月22日至今，在经历了暴跌后，仍有23只个股股价创出新高。

数据显示，非次新股中，神州高铁、蓝盾股份、黄海机械、粤高速A、湘电股份5只个股股价创出自去年7月22日以来新高，其涨幅分别为461.16%、356.79%、237.79%、148.15%和114.41%。湘电股份、黄海机械、蓝盾股份股价更是创出历史新高。

瑞银：当心小盘股受累资金撤离

瑞银证券经济学家汪涛 、胡志鹏和策略分析师陆文杰周四(7月23日)联合发布研报称，地产销售反弹整体利好A股，但对小盘股不利。

瑞银指出，随着政策实质放松，房地产销售从4月以来明显好转，在70个大中城市中，房价月环比下跌城市数量从2014年10月的69个下降到今年5月的41个，且有20个城市房价恢复环比增长。

由于房地产市场是股票的一个庞大的替代资产类别，2014年4季度以来的A股反弹，一定程度上是当时房价前景低迷所致，因此未来几个季度，房产销售不断改善可能导致股市获利了结。

瑞银认为，从A股成交规模看，在6月中旬指数达到峰值之前，仅有小部分家庭从股市中获利了结，因此股票账户上的盈利并未增加大众的多少购买力。未来几个季度，大部分购房者不仅会拿出资本所得，甚至会取出股票投资的本金来买房。

与此同时，鉴于年初至今的突出表现和较高估值，A股和H股市场上的中小盘股容易被获利了结的交易所冲击。

防御板块或受青睐

上证指数连续多日出现V型反转，市场人气不断积聚，每日涨停个股维持在300家左右，基本回到了今年5月牛市过程中的水平。

不过从盘面表现来看，投资者并未舍弃短线操作，获利盘往往选择在早盘出逃，待市场企稳后进场抢筹，除军工、国企改主线题材外，资金基本很难在某一个板块中沉淀。

防御型板块一般是上市公司处在防御型行业，很少受商业及经济周期的影响或者股票通常股利发放丰厚稳定，确保了收益。其中包括公用事业如水、电、煤气供应板块、交通运输、食品、医药、零售等行业。

品种特性表现为整个市场上涨时它的表现略微落后于大盘，而在市场下跌时，其跌幅也要比整个市场小，甚至还有上涨表现，因此是在超跌反弹行情中规避风险的最佳品种。

医药板块的投资价值来看，目前中国已经成为世界上老年人口最多的国家，也是人口老龄化发展速度最快的国家之一。据联合国统计，到本世纪中期，中国将有近5亿人口超过60岁。全社会对养老、健康医疗的需求不断上升，行业的长期景气度较高。