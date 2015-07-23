高通将裁员4500人并考虑拆分

高通(Qualcomm)，这家市值达1050亿美元的芯片生产商正受到一家维权投资者的施压。高通表示，在芯片需求增长放缓之际，将进行裁员，将业务迁移到低成本国家，并考虑拆分业务。

高通还同意了维权对冲基金加纳伙伴基金(Jana Partners)的一系列要求，宣布将向董事会增加3名成员，并调整高管薪酬。

自4月以20亿美元入股之后，加纳伙伴基金一直在向高通施加压力，要求他们削减成本，如果可能的话，还要把对公司利润贡献率达三分之二的专利授权部门剥离出去。

目前高通全球员工数达3.1万，公司表示，将减少全职工和临时工数量，使目前每年73亿美元的成本减少11亿美元。到2016年底，高通可能裁员4500人。

高盛CEO史蒂夫·莫伦科夫(Steve Mollenkopf)坚称，公司“不会为目前的形势牺牲未来的发展”，每年还将在研发上投入逾40亿美元，包括5G技术和车载技术的研发。

高通调低了对年营收额的估计值，并提到中国市场高端手机销量的下降，以及三星(Samsung)不久前决定在最新的Galaxy系列手机中使用自家生产的芯片。

一位知情人士表示，高通已多次研究是否拆分公司，最近一次与中国政府对高通发起的反垄断调查有关。该调查已在今年早些时候了结。