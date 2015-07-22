Menacorp如今通过MetaTrader 5提供在迪拜黄金和商品交易所交易的机会

阿拉伯国家领先的经纪公司之一Menacorp已经在迪拜黄金和商品交易所(DGCX)正式推出MetaTrader 5。如今，Menacorp客户可以交易DGCX的各种金融商品，享受这个通用平台的所有优势。

该公司发展迅速，目前是阿联酋交易所第一大经纪公司。Menacorp推出MetaTrader 5的决策巩固了该经纪公司在阿联酋地区提供先进交易技术的地位。







Menacorp券商副总经理Ayman Al Satari评论说：“我们非常高兴成为DGCX的一名成员，我们相信它会拥有美好的发展前景，并且期待着成为其中一名重要且积极的成员。DGCX将帮助我们多样化我们提供给客户的产品组合。为此我们雇佣了最出色的合适人员来协助我们实现这一目标。此外为确保一切顺利，我们使用了最佳的期货交易软件之一迈达克软件公司(MetaQuotes Software)的MetaTrader 5。”

DGCX临时首席执行官Gaurang Desai表示：“我们很高兴发现DGCX和迈达克正在协调发挥积极作用。我们祝贺Menacorp成为首个使用MetaTrader 5平台向他们的客户提供我们产品的DGCX成员。DGCX市场的产品组合和活力、Menacorp在该地区的领导地位以及MetaTrader平台的超高知名度，这些都将帮助各方拥有完美表现。此次合作恰逢DGCX实现成立10年历史上最高的未平仓合约之际，加上像MetaTrader 5这样的动态平台，我们预计中东和北非地区的参与度和新入力量将有所增加。”

迈达克软件公司首席执行官Renat Fatkhullin表示：“我们还要祝贺Menacorp对DGCX成功实施MetaTrader 5。这一步大大拓展了该经纪公司客户的机遇。阿拉伯交易商如今拥有独特的‘一体化’平台，满足最苛刻用户的需求。”

Menacorp已经为其客户提供了整个生态系统，在这个系统里，交易和分析与所有现代交易商所需的大量服务密切相关。该平台提供了进入MetaTrader应用商店获取数千个现成的交易机器人、复制交易服务以及订购交易应用甚至虚拟主机的自由服务的入口。该平台基本上可以说是市场上功能最强大的平台。