“股神”说要抛了 美银美林：这次该听他的吗？

当美联储(FED)主席耶伦(Janet Yellen)讲话时，投资者会买入美国股票；而当股神巴菲特(Warren Buffett)讲话时，投资者会竖起耳朵聆听……所以当巴菲特最青睐的指标提示“重大抛出”信号时，美银美林(BofAML)提醒投资者应该行动了。

无论从哪个估值角度，标普500成分股都相比历史水平为高，但从资产配置的角度出发，标普指数似乎相比债券和小盘股更具吸引力，不过同时相对原油和黄金的历史溢价来到高位。

包括巴菲特在内，总体市值相对GDP比率是投资圈内人士偏好的判断工具，以下是几十年来这一指标的走势情况：

还有其他的估值方式：

凡此种种都得出了类似结果，标普500市值/GDP为1.03，高出1964年以来均值水平80%。

不过美银美林打出了“这次情况不同”的特例牌：

分子和分母的问题：市值/GDP比类似于价格/销售额比(市销率)，市销率无法显示企业的利润率，而这正是标普500成分股的特色——受益于低税率、低利率负担以及信息科技等“天生高利润”行业。

地缘差异：标普500成分股越发以来海外销售和海外利润，因此全球GDP可能相比美国GDP更能准确展现这一估值方法的准确性。根据后者统计方式，目前估值水平相比1980年来的均值仅高出30%。

混合型差异：包括高新科技、工业和能源等部门在美国股市所占权重相对较大，美国GDP则是以服务行业为导向的，因此估值可能失真。

所以，美银美林暗示“不要‘听信’任何除买入之外的投资建议”，直到情况变得糟糕。