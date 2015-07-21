金价“闪崩”引爆铁大宗商品之殇 投资巨鳄恐被戳中“痛点”

受大宗商品全线崩跌影响，彭博大宗商品指数周一(7月20日)跌至13年低点，低于2008年银行业濒临崩溃边缘以及2012年欧元区危机爆发时的水平。

在周一的跌势中，从原油到铜几乎无一幸免。大宗商品是今年以来表现最差的的资产类别。

为BB&T Wealth Management管理着170亿美元资产的Walter “Bucky” Hellwig说道：“大宗商品一团糟，我们不打算增持。”

周一跌势之迅猛让许多交易员感到震惊，即便希腊面临债务危机且中国股市大跌，他们中很多人已经习惯了黄金今年的缓慢走势。

黄金在彭博大宗商品指数中权重最大，在美元走强和对中国经济减速的担忧的双重夹击下，这种贵金属成为最新遭受重创的一个大宗商品品种。在周一亚洲交易时段约15分钟的时间内，金价创出了两年来的最大跌幅。

流动性缺乏导致周一金价在数分钟内就重挫4%，当天上海黄金交易所主力合约成交量达到创纪录的330万手或33吨，作为头号消费国的中国似乎也不那么偏爱黄金。

上海黄金交易所开盘后不久，现货金一度触及1088.05美元/盎司，为2010年3月以来低点，可能为跌向1000美元/盎司关口埋下伏笔。

瑞士基金Pictet Wealth Management首席策略师Christophe Donay表示：“跌幅之深看起来是因为轧空，流动性不足使这种情况加剧。”

路透数据显示，上海一指标合约交易量超过300万手，周五仅不到2.7万手。在周一之前，7月平均日交易量不到3万手。

金价下跌可能会戳中Paulson & Co.之类投资巨鳄的“痛点”，亿万富翁、对冲基金经理约翰·保尔森(John Paulson)今年头三个月维持其在全球最大黄金交易所交易基金(ETF)的头寸，当时黄金短暂站上1300美元/盎司。

Paulson发言人、来自Peppercomm Inc.的Armel Leslie拒绝置评。

周一，跟踪黄金、白银、铂金和钯的交易所交易产品(ETP)市值总共蒸发约20亿美元。上周，投资者从跟踪大宗商品的ETF撤资约5.3亿美元，占这类基金市值的近1%。

花旗集团(Citigroup Inc.)分析师Aakash Doshi估计，在截至7月14日一周，与大宗商品指数相关的投资撤出规模在23亿美元，6月30日以来的总额达到28亿美元。

对冲基金和其他基金公司的黄金看涨情绪创下2006年有相关官方数据以来的最低。

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust持金量上周五减少逾11吨，至696.25吨。澳新银行(ANZ)分析师Victor Thianpiriya称，这是2014年以来最高单日流出量。

Thianpiriya说道：“显然市场势头向下。我们对短期价格的预估为1100美元/盎司，但看来市场交投状况基本偏向下跌，可能测试1100美元/盎司下方水平，并且保持一段时间。”