全球股市调整进入“下半场”

作为全球头号风险事件，希腊与国际债权方长达数月的谈判终于取得重大突破，7月13日双方终于就救助协议达成一致。然而，希腊债务危机并未随着一纸协议而彻底化解，“退欧”风险犹存。由于新协议更加严苛，希腊议会能否顺利通过存在不确定性，市场担忧情绪加剧，全球主要股市回调整理居多，纷纷回到季线位置。

或现大幅调整

统计全球主要股市中站上5、10、20、60日均线以上的股市仅5个，分别为德国法兰克福DAX指数、法国CAC40指数、道琼斯欧洲600指数、美国纳斯达克指数、印度孟买敏感30指数。

以看空闻名华尔街的策略分析师鲍勃·简尤预计，今年下半年，全球股市可能会突然出现大幅调整。

简尤警告称，在今年下半年两个季度，全球股市可能会突然出现大幅调整，幅度在15%至20%。他指出，有这种担心不只是因为市场对希腊危机传染的风险，对通缩、流动性和美国企业的收入及盈利趋势统统存在错误定价，还因为市场对全球经济增长(尤其是美国经济增长)、对决策者拿出行动明显改善形势的能力都太乐观。而且，市场参与者越来越倾向于冒险持仓。

德国安联首席经济顾问El-Erian表示：“没错，你会看到一轮股市下挫，至于下跌的程度和持续时间，则取决于欧洲央行是否会介入希腊危机，拿出新的抵制危机蔓延的措施。”

值得注意的是，当地时间7月15日，美联储主席耶伦出席众议院金融服务委员会听证会，发表半年一度的经济前景展望报告。她指出，美国经济出现一些令人鼓舞的迹象，正在复苏，如果情况持续，美联储很有可能在今年稍后加息，她说，不应过度渲染美国七年来首度加息的影响，因为在加息后的一段日子，美国利率仍会维持在非常低的水平。

除此之外，英国央行可能在今年11月或明年2月跟随加息。

美国加息将促使全球资金回流，投资者对于2013年美国缩减量化宽松规模对市场带来的冲击，仍然记忆犹新。

看好美欧印股市

不过，多数分析师认为美国经济强劲，因此美股仍然能够保持升势。路透社的调查显示，投资者普遍预计标普500指数下半年将摆脱上半年的波动，50位策略师对标普500指数今年底的点位预期中值为2202点，较6月30日收盘高近7%；对道琼斯指数年底点位预期中值为19000点，较6月30日收盘高8%。

贝莱德首席投资策略师孔睿思表示，利率上调的影响将不利于波幅较低的美国高息股，如公用事业、房地产投资信托及必需消费类股。相反，由于贷款增长有望跟随利率上升，银行股在加息环境下将会受惠。

而欧洲股市目前位于七年高点，尽管希腊恐慌与市场外溢波动，但汇丰银行和巴克莱银行仍然预计，欧洲股市今年会创下新高纪录。分析人士指出，欧元贬值、欧洲央行购债计划营造宽松信贷环境，以及贷款增长迹象都推升盈利预测。

贝莱德智库7月14日发布的2015年年中投资展望报告显示，看好下半年美股周期类股，以及欧洲及日本股市的表现。对于新兴市场，贝莱德智库认为，新兴市场有能力缓冲美联储加息带来的影响，看好具备改革动力或宽松货币政策的新兴市场股市，特别是亚洲新兴市常

印度股市目前颇受青睐。此前统计，全球主要股市中站上5、10、20、60日均线以上的股市中，印度为唯一新兴市场上榜国家。

近期国际股市大幅震荡，印度股市抗跌走升，甚至获得国际资金逆势加码。此外，国际货币基金组织(IMF)和世界银行均看好印度经济成长动能，凸显坚实经济实力支撑印度股市后市动能。

分析人士指出，印度股市6月站稳年线之上以来表现稳健，加上下半年是印度股市传统旺季，建议投资人可进场掌握获利契机。

印度央行今年来三度降息，因信贷需求转强、资产质量改善，印度总理莫迪推动为贫困家庭开设银行账户计划，金融股将更具表现空间。另外，经济增长步向正向循环，融资成本下降也有利于内需消费改善。分析人士认为，未来一年印度股市获利成长将由银行与内需产业拉动。

退休基金助涨日股

值得注意的是，日本股市最近虽然随着全球股市起起伏伏，但今年以来仍有17%以上的涨幅。

基金业者指出，日本扩大货币宽松、企业获利强劲、退休金等内资进场，是推升日股的重要动能。

日本政府年金投资基金(GPIF)是全球最大退休基金，会员人数超过6000万。该基金7月10日公布了2014财年(2014年4月2015年3月)的投资营运状况。

公布情况显示，受惠日本国内外股市走扬、加上日元贬值提高海外资产评价，提振2014年度投资报酬率达12.27%，以金额换算相当于获利15万亿日元，连续第四年呈现获利，且投资回报率、获利金额双双超越2012年度10.23%，创2001年度开始进行自主投资以来史上新高纪录。

分析人士指出，退休基金增持股票，是驱动日股走扬的一大关键。从今年第一季底投资组合，可发现GPIF调降日本公债投资比重，这是2001年度以来首度跌破40%关卡，转向加码日股及海外股市，其中日股加码幅度最大，比重从去年底的19.8%，增加到今年第一季末的22%。

美林美银调查显示，打算加码日股的全球经理人比重高达40%，但外资买超日股占日股市值不到0.1%，处于历史低点，未来仍有极大的提升空间。

美国全国广播公司财经频道(CNBC)报道称，日本股市在经过逾两年几乎无停歇的涨势后，市场看空日股后市的依旧占少数，显示经济复苏的信心并非空穴来风。

今年7月，法国兴业银行将日本的新成长策略评价从原来的“B+”调升为“A-”，并表示“日本已步入一个正向的经济循环”。

分析指出，从基本面来看，日本央行7月15日调降今年度经济增长预测至1.7%，为连续两季调降，明年经济增长预测为1.5%，维持不变。市场认为，日本今年可能扩大货币宽松，带动近期日股续扬。此外，改革政策也将有利于经济增长。

外界担忧投资日本的成本过高，恐影响股市收益。然而，瑞银(UBS)财富管理日本股票主管Toru Ibayashi在7月份的策略报告中指出，就价值的观点而言，日本股票在2015财年及2016财年的获利预期上，市盈率分别为17倍与16.5倍，在全球处于领先的地位。

关注潜力市场

中东非洲地区往往不是投资者的关注重点，但随着一些国家投资政策的变化，其投资潜力亦不可小觑。

市场人士建议，担忧新兴股市波动的投资人，不妨选择布局中东非洲市常

统计显示，今年以来，外资对阿联酋(含阿布扎比及迪拜)及卡塔尔都是净买超，尤其是阿布扎比股市最为吸金，年初迄今流入达5.43亿美元，显示投资者信心仍然充足，仍看好中长期表现。

沙特阿拉伯股市于6月15日对外资开放，利多兑现导致外资流出2.2亿美元，先前担忧沙特阿拉伯开放外资前对波斯湾六国的吸金效应已结束，除了波斯湾六国本地资金可望回流股市，随着流动性限制的开放及MSCI权重提升，可发现年初至今外资对于阿联酋及卡塔尔皆为净买超，外资持股信心仍高。

富兰克林投顾指出，中东北非股市在近期修正后，是绝佳的买进机会，因评价面已有很好的吸引力。中东北非地区在过去十年GDP增长逾一倍，达到2.1万亿美元，目前已跃居全球第九大经济体。

从区域的角度来看，中东和非洲等新兴市场的人口红利正在发酵，市场需求持续增长，政府支出持续增加，提供投资盈利空间。

美盛集团附属公司QS Investors基金经理Michael LaBella表示，新兴市场包含多元化的投资范围，如果过度偏向规模较大和发展较成熟的国家，将会导致投资人错失不少增长机会。

他指出，若投资人希望将资金分散投资于新兴市场，便应考虑转投与发达国家商业周期相关性较低的市场，比如波兰、智利、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、土耳其及捷克等。