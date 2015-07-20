2015年7月20日汇市早自习

美元指数王者归来，多数非美货币弱势尽显。贵金属价格重挫，国际油价略有企稳，欧美股市涨跌互现。日内，市场适度关注德国PPI数据。

主要货币及商品7月17日收盘：

外汇：欧元/美元收报1.0827；英镑/美元收报1.5598；澳元/美元收报0.7368；美元/日元收报124.01；美元/加元收报1.2971；美元/瑞郎收报0.9616。

大宗商品：现货金收报1134.20美元/盎司；Comex期金收报1130美元/盎司；现货银收报14.87美元/盎司；Comex期银收报14.834美元/盎司；布伦特原油收报57.10美元/桶；NYMEX原油收报50.89美元/桶。

欧美股市：纳斯达克指数收高46.96点，或0.91%，至5210.14点，连续第二日创下收盘新纪录。标准普尔500指数上升2.35点，或0.11%，至2126.64点。道琼工业指数收跌33.80点，或0.19%，至18086.45点。德国DAX指数收跌0.37%，报11673.42点。英国富时FTSE 100指数收低0.31%，报6775.08点；法国CAC指数小幅收涨0.06%，收报5124.39点。

7月17日重要经济数据汇总：

美国6月消费者物价指数走高，连续五个月上涨，主要受到租房成本的上扬所提振。今天的通胀数据表明，生活成本的走高，有助于提振通胀逐渐升至美联储的所设定的目标位。美国劳工部(DOL)周五(7月17日)公布的数据显示，美国6月消费者物价指数月率增长0.3%，符合市场预期，前值增长0.4%。

重要新闻回顾：

欧元区救济基金组织欧洲稳定机制(ESM)周五(7月17日)正式决定与希腊开启第三轮救助计划磋商，该计划将在三年内为希腊提供860亿欧元(合933亿美元)的贷款。希腊议会周四凌晨通过了获得欧元区援助资金所需的改革及紧缩提案。欧洲央行周四提高了对希腊银行业的紧急援助上限(ELA)，欧盟周五决定向希腊提供71.6亿欧元的过桥贷款，以帮助希腊解决在与债权人达成为期三年的救助协议之前的燃眉之急。德国议会周五亦投票通过了希腊援助计划磋商。

市场热点追踪：

在希腊问题基本尘埃落定之后，市场焦点转向央行货币政策差异，受强劲的美国经济数据以及美联储主席耶伦的鹰派言论刺激，美元上周创下创下两个月来最大单周升幅；与此同时，国际黄金则遭遇“滑铁卢”，接连刷新五年低位，中国增持黄金储备的规模低于一些分析师的预期，同样令金市人气遭到打压。本周美元多头将重点关注美国方面公布的房市、初请以及消费者信心等重磅数据，若数据表现出色，则有望推动美元进一步走强。

周一(7月20日)关注重点：

14:00 德国6月生产者物价指数

日本 海洋节 假期休市