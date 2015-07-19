美国通胀和楼市数据良好 为年内升息再添筹码

美国消费者物价6月连续第五个月增长，因汽油等一系列商品价格上涨，进一步暗示通胀正在逐步攀升，年内升息的可能性增强。

周五公布的其他数据表明，经济能支持收紧货币政策。房屋开工6月急升，建筑许可飙升至近八年高位。美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦本周确认，央行希望在今年晚些时候开始升息。

“美联储升息的障碍正在逐步瓦解。等待首次升息的时间可能不会很长，”Naroff Economic Advisors的首席分析师Joel Naroff表示。

劳工部周五表示，6月消费者物价指数(CPI)增长0.3%，5月为增长0.4%。6月CPI的年增幅自去年12月以来首次进入正值区域。

能源带动的通胀回落趋势看似已经结束，6月生产者物价连升第二个月。

另外，商务部公布的另一项数据显示，上月房屋开工急升9.8%，经季节性调整后年率为117万户。建筑许可猛增7.4%，至134万户，为2007年7月以来最高。

楼市活动加速应会缓解对经济成长在第二季末放缓的担忧。6月零售销售意外回落，且制造业表现继续疲弱引发市场担忧经济成长在第二季末再度放缓。

“我们看到千禧一代组建家庭的势头非常强劲，这给很多地区的楼市带来了价格上行的压力，”地产投资公司GTIS Partners的董事总经理Peter Ciganik表示。

经济学家预计，楼市的强劲表现将抵消在困境中挣扎的制造业给经济造成的拖累。

物价上行压力、就业市场供应收紧以及楼市不断增强可能使美联储相信，通胀将逐步升向其设定的2%的目标。

美联储在六年多的时间内保持短期利率在近零水平。多数分析师认为，美联储将在9月开始行动。

数据公布后，美元指数上扬，短期美国公债价格回落。美国股市多数走低，但谷歌(GOOGL.O)的强劲业绩提振科技股。

**消费者信心回落**

周五出炉的第三项数据显示，对海外的局势担忧7月初拖累消费者信心回落，但仍处于高位，这对消费者支出而言是个好兆头。

密西根大学消费者信心指数7月初值下跌至93.3，6月为96.1，但7月数据为连续第八个月高于90.0。

6月通胀攀升的范围广泛，鸡蛋价格急升。6月CPI按年增长0.1%，5月为持平。

不包括食品和能源成本的核心CPI上月增长0.2%，5月增幅为0.1%。6月核心CPI年增幅为1.8%，5月为增长1.7%。一项美联储追踪的通胀指标低于其设定的2%目标。

“不一定要等到通胀升至目标水平才开始利率正常化进程，尤其是部分联储官员担忧，如果联储太过自满，可能导致长期通胀预期偏离目标，”穆迪分析的高级分析师Sohini Chowdhury表示。

上月，汽油价格上涨3.4%，5月为猛涨10.4%。食品价格上涨0.3%，为2014年9月以来最大涨幅，美国部分地区出现禽流感导致鸡蛋供应短缺。鸡蛋价格暴涨18.3%，为1973年8月以来最大涨幅。

另外，房租分项指标增长0.4%，为2013年8月以来最大涨幅。

就业市场不断增强提振了组建家庭的速度，使住房空置率接近22年低位，住房成本未来可能继续攀升。

娱乐、新车、烟草、机票和个人保健的成本也上涨。这抵消了服装、医疗保健、二手车和卡车，以及民用家具等价格回落造成的拖累。