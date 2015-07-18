美股泡沫更甚于A股 最好持币观望

自6月中旬以来，中国国内A股市场出现了大幅震荡，上证指数一度跌失逾30%，近期稍有回暖。对此，曾被评为全球前50名最具影响力的交易员之一、现任Vibhs Financial公司的全球首席市场策略的Sandy Jadeja表示，相比于中国股市，美股的泡沫其实更大，其个人未来可能会选择投资A股。

Sandy认为，目前的股市有两类投资者,一类是短线炒股，不会重视价值投资；第二类是价值投资者，关注在价值上，中国的大部分散户是短线投资者，一些机构投资者是价值投资者。

中国目前的股市，适合短线投资者，而中国大部分的短线投资者缺乏经验和经历，只会做买卖交易，也会容易恐慌。

现在的股市情况和2007年时一模一样，会有同样的规律出现，短期会慢慢上涨，但是最后还是会下跌。当中国股市跌落到3350点上下时，适合价值投资者买入。

Sandy称，他的团队尽量不做预测而是做预料，预测会希望脑子里的想法发生，而预料比预测更有弹性，可以去改变战略。

投资市场也有规律，他更希望的是帮助中国大众去成为一个交易员，这并不是很困难，困难的原因是想太多，有太多赌博的想法。

他表示，“我本人是价值投资者，现在中国股市价格比较高，但是规律说，现在可以买，就是适合短线操作，不要想赚大钱，因为风险也很大。”

针对一些分析人士认为中国目前的股市与美国相似，有国家政策扶持的背景，利用股市产生财富效应拉动内需经济。

美国金融海啸后，股市从8000点涨到18000点，美国经济并没有好转，资金并没有直接到实际经济，而是利用股市的财富效应拉动经济。

对此，Sandy称，不仅是中国股市与美国经济危机后的股市相似，从过去历史来看，这样的规律不断发生。

在南美，1971年也发生过，欧洲也发生过。金钱的流动已经和过去不同了，亚太区的利率比较低，投资者会把钱放在银行、房产或股市中，投资者很少去做生意，但房产很贵，钱就放在股市中，但投入股市的钱多并不代表吸纳这些资金的公司的利润高，就很赚钱，所以泡沫就会发生，这并不代表公司有高价值。

他还补充道，美国股市现在也很高位，美国的股市泡沫更大，比中国大陆更大。股市的好坏不能直接反映经济，美国股市上涨不代表美国经济向好，中国股市的火热也不代表经济向好。其实，就业率的高低比股市更能反映经济的好坏。

未来十至二十年我还是会买中国股市。因为强大的劳动力，很快很高的生产力，可以帮助中国经济的提升。

在谈及其对中国投资者的建议时，Sandy称，“如果是我，会减少买进房产，因为房价太高，减少投资在黄金，股市上只是短线交易，因为之后会有很大的下跌。”

他认为，投资者现在要做的是保护好自己的资产，最好持币观望，保持现金价值，等待各类投资品的价格下跌。

而如果现在能投资海外资产，投资回报会比内地更高，比如，可以投资西班牙的房产，另外，英国的房产也不错，可以达到7%的回报。

周五经济数据面，美国劳工部报告称，美国6月消费者价格指数(CPI)上涨0.3%，符合MarketWatch预期。房屋成本、汽油以及食品价格的上涨促成了CPI的上涨。

美国商务部(DOC)周五公布的数据显示，美国6月新屋开工年化月率增长9.8%至117.4万户，预期111.0万户，前值修正为106.9万户。

密歇根大学报告称，7月消费者信心指数下降至93.3，6月消费者信心指数的最终值为96.1。此前接受MarketWatch调查的经济学家平均预期该指数将为95。

此外，美联储副主席费希尔周五称美国通货膨胀率仍然过低，美联储必须确保通胀率能够逐步达到2%的目标。费希尔反驳华尔街认为对美联储监管过于宽松的批评称，美联储是全球最透明的央行，而央行缺乏独立性将造成麻烦。

个股方面，谷歌暴涨16.26%，创下2008年4月来最大单日百分比升幅，收报699.62美元，创下纪录新高，昨日谷歌公布广告营收强劲增长。

Facebook 劲升4.53%，至纪录高位94.97美元，因市场寄望Facebook可能步谷歌后尘，公布广告营收大幅增长。

Etsy 飙升30%，因谷歌在和分析师举行的季度电话会议上称赞Etsy的业务表现。

在本周部分美国企业公布好于预期的业绩后，华尔街内部人士对即将公布的二季度企业季报持审慎乐观态度。

“企业季报将好于市场平均预估，”Swarthmore Group投资组合经理Kurt Brunner，“美国经济表现不错。尽管经济增幅不是5%，但我们以缓慢、稳定的步伐成长，我认为这样的趋势将会继续。”