本季度期間更伊朗石油將不會出現在市場上









重點新聞昨天 - 關於伊朗核計劃的協議。這是達成，並就解除禁運對石油供應的條件全部的注意力。它是在對引號布倫特評價數據協議的負面影響的範圍內。通過50萬增加的石油市場上的供應量。桶/天的長期去除作為常態的所有限制6-12個月後。出售的陰謀達數千萬那些已經存儲在油輪萬桶石油。在這方面，擔心出售球員可以松一口氣 - 從長遠來看，未來3-4個月內，樹冠提供市場上不外溢。取消禁運提供了一些條件，實施其中伊朗必須由國際原子能機構加以證實。該時間段該 - 十月至十二月。此信息允許布倫特報價不僅贏回早上損失，也成長在昨天的交易時段的結束。然而，進一步降低報價的可能性仍然比一個積極的發展動態的機會較高。





中國的經濟在第二季度。 2015年呈明顯加速。在季度相比中國GDP的增長率從1.4％提高到1.7％。以年度計，增速仍保持在7％。市場此前預期為下滑發生了什麼事。有一個積極的驚喜，尤其是在工業生產，投資和零售銷售數字六月亦好於預期。這似乎是股市和商品市場應積極到公佈的統計數據作出反應。然而，銅和石油的到位，中國股市，相反，繼續下降。上海綜合下降到4％，再到有關當局採取穩定局勢措施的有效性的懷疑引起。





好消息是，中國的股票指數的動態變化將不會重複在其他亞洲市場，這是交易正值。我們預計，樂觀情緒將得到支持和海外 - 企業財報季開始得很好。報導摩根大通昨天和WellsFargo不僅呈現繁茂的財務業績，同時也加強了市場參與者的樂觀情緒相對於金融行業的其他成員。今日將公佈美國合眾銀行和美國，未來的銀行 - 高盛和花旗集團。





所有的注意力現在的“首選股”Surgtuneftegaza的股息差距。我不認為這是值得赶超“下落的刀。”此外，股息為2015年預計將降低幅度幾乎一個數量級。我們應該期待的復甦比價“obychek”和公司“優先股”。





主要新聞：





- 中國的GDP增長在第二季度。 2015年加速至1.7％Q / Q（+ 7％Y / Y） - 好於預期





- 石油Bashneft 1樓。 2015年增加12％至950萬噸





- 在上半年淨利潤卡瑪斯的。根據2015年增長了RAS 15倍1.616億盧布。





- GAZ集團改制為33.3十億盧布的債務。以俄羅斯儲蓄銀行，俄羅斯外貿銀行和





- A.Tsipras不相信簽署的協議的成功;國際貨幣基金組織（IMF）表示，該協議是不現實的沒有深陷債務註銷