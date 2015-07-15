【亚洲汇市】耶伦听证会前美元持稳 中国GDP于市场“不痛不痒”

周三（7月15日）亚太时段，美元兑欧元和日元持稳涨势，市场静候美联储（Fed）主席耶伦日内晚间在国会的半年度听证会，以期从中寻求外汇交易的最新线索。

上周五（7月10日）美联储主席耶伦表示，其预期将于年内某一时点升息，这引发美元多头的思考。本交易日投资者将有机会在半年度国会听证会上聆听耶伦的最新考量。

日内欧元/美元走势平缓，并无太大波动，汇价基本持平于1.1000 一线附近。本周目前为止，欧元已累计下跌1.5%。随着希腊政府与其债权人达成协议，希腊债务问题的影响退居二线，市场焦点转向美国、欧洲以及日本的利差上。

目前美元/日元也持稳于123.45一线附近，汇价波动也较为窄幅，但整体守住上一交易日涨幅。

日内中国公布的数据显示，第二季度国内生产总值(GDP)同比增长7.0%，略高于外媒调查的6.9%预估中值。但本次GDP数据对市场的影响“不痛不痒”，投资者对此反应冷淡，因近期股市大跌的阴影尚未散去。

澳元方面，盘中澳元/美元小幅涨至0.7480附近，受中国GDP向好的影响，日内澳元受助提振走强，但上涨力度不是很大。

美银美林（BAML）驻东京首席日本汇率策略师Shusuke Yamada对此指出，“市场对中国GDP数据的整体反应有限，因对数据的可靠性存疑。此外中国股市在数据公布后下跌，目前中国股市走向对汇市的指引作用似乎更大。”

英镑方面，日内亚太时段英镑继续保持坚挺，盘中一路上涨触及1.5653高位，隔夜更是创下1个月以来的最大单周涨幅。

加拿大皇家银行（RBC）资本市场资深外汇分析师Greg Moore表示，“我们认为，随着市场对升息前景的消化，未来数周甚至数月英镑当前走势将进一步展开。在我们看来，升息似乎仍然显得过于遥远。”

此前上一交易日英国央行（BOE）行长卡尼向英国议会议员表示，英国距离金融危机以来首次升息的时点越来越近。

相较于英国央行的新闻，本交易日日本央行（BOJ）一如预期维持货币政策不变，市场对此波澜不惊，接下来焦点转向日本央行行长黑田东彦记者会。

本交易日晚间加拿大央行（BOC）也将货币政策会议，并公布利率决定与货币政策报告，市场预期将降息25个基点至0.5%。

希腊债务局势方面，如果希腊总理齐普拉斯不能说服国内极度不满的左派国会议员支持撙节方案，以确保换取纾困，那么希腊问题将会重新成为市场焦点，也不排除再度引发市场较大波动。