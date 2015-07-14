希腊援助协议全方位洞悉——下一步关注重点是什么？

欧元区领导人周一(7月13日)终于一致同意对希腊展开第三轮援助。新的援助规模约为860亿欧元、期限为3年；但做为条件，希腊必须同意实施一系列紧缩性政策、包括移交500亿欧元的国有资产至接受欧盟监管的私有化基金。

然而，希腊要真正拿到860亿欧元(960亿美元)从而留在欧元区，还有大量工作要做，也需要以具体的改革措施来彰显意愿。经过六个月艰苦卓绝的谈判和濒临退欧的风险，希腊现在必须拿出一系列的行动，重新获取欧洲伙伴和债权人的信心。

希腊达成协议后 下一步是什么？

据欧元区领导人声明，预计下周(7月20日)前希腊需要紧急融资70亿欧元，要于7月20日和8月中旬先后偿还欧洲央行35亿欧元和50亿欧元贷款。

欧洲央行之后将讨论是否需要维持或扩大希腊的紧急流动性援助，该援助已冻结愈两周。

同时，希腊议会需在本周三(7月15日)前批准一揽子改革措施，包括税收和养老金改革。第二部分的改革行动，包括将经济恶化纳入考量和设立500亿欧元资产基金的措施，需要在7月22日之前正式立法。

另外，至少有七个欧洲国家，包括德国、荷兰、法国、奥地利、斯洛伐克、爱沙尼亚和芬兰将计划进行议会投票，批准向希腊提供援助。

一旦希腊实施改革，欧元区国家的财政部长将正式会谈，讨论由欧洲稳定机制(ESM)向希腊提供三年期援助贷款的问题。

希腊的融资和债务

未来三年，估计希腊需要总计820亿至860亿欧元贷款，包括100亿至250亿欧元的银行业缓冲资金，用于资本重组以及可能的清算操作。今年6月29日以来，希腊银行业处于关门状态，且一直实施着资本管制措施。一旦达成协议，将由ESM的一个独立账户立即拨付100亿欧元。

本次协议债权人并没有对希腊债务进行名义减记。欧元集团将会按照2012年11月的声明，考虑是否需要采取进一步行动(例如延长宽限期和付款期限)，从而确保希腊债务仍然是可持续的。这些举措将有赖于希腊改革承诺的履行情况。

欧盟委员会将另外在多个欧盟项目下调集最多350亿欧元资金，作为一项促进经济增长的计划，为希腊的经济活动融资，10亿欧元的投资将立即到位。

希腊出售资产

本次希腊与债券人达成协议中的新核心项目是建立一个500亿欧元的基金，用于执行私有化。有价值的希腊资产将转移至该基金，在ESM贷款期限内，通过私有化或是其他方式进行货币化，目标收益500亿欧元。

这类贷款一半将用于偿还希腊银行业的资本重组支出，剩余部分将用来偿还债务和投资。该基金将在希腊设立，由希腊当局在欧洲机构的监督下管理，最早的提议是该基金必须在卢森堡设立和管理，最终结果可谓是一个让步。

希腊税收、财政及养老金改革

希腊需要精简增值税体系，扩大税基，从而增加财税收入。如果未能满足初步盈余目标，希腊必须引入准自动化的支出削减措施。还需要“显著加强”改革，从而将过去一年经济恶化的情况纳入考量。

另外，为提升养老金体系长期可持续性的前期措施包括取消提早退休，希腊将在2015年10月以前执行零赤字条款。此前，宪法法院对2012年养老金改革进行的裁决，取消了一些养老金削减措施，这对希腊财政产生影响，政府也必须制定具体政策予以弥补。

产品市场

希腊需要实施经济合作与发展组织(OECD)建议的改革行动，开放封闭的行业，取消贸易限制，涉及周日营业、营业时间、药店所有权、牛奶和烘培业等。同时，希腊政府也必须推动输电网络运营商的私有化，除非找到有同等效果的措施；之前希腊曾坚持国家控制。

此外，希腊必须完全恢复与债权机构，也就是“三驾马车”的关系，允许其回到雅典开展技术工作，进行实地监督。