Uber中国或在中国上市 最早明年

Uber在给中国潜在投资人的文件中披露，Uber中国拟在中国内地或香港上市，且很有可能早于Uber全球，预计最早将于明年上市。

此外，Uber自6月22日起开始针对中国单独的公司业务发起融资，计划在中国融资10亿美元，其给自身估值50-70亿美元。百度将参与这轮融资，金额可能为1亿美元。

腾讯科技称，百度持有Uber的股份分为两部分，百度在Uber全球持有的股份不高，大概是1.5%，但百度在Uber中国却持有不少于10%的股份。而百度曾负责地图和LBS业务副总裁刘骏也已成Uber中国董事。

目前，Uber在全球覆盖的城市数量已经超过300个城市。此前，Uber刚刚完成15亿美元融资，其最新估值已经突破500亿美元。百度曾于去年12月对Uber进行了6亿美元投资。

为了与滴滴等竞争对手争夺市场份额，Uber正在中国大笔撒钱。Uber的CEO、联合创始人Travis Kalanick前不久曾表示，公司今年计划向中国市场投资10亿美元。

英国《金融时报》获得的一封邮件显示，Uber中国每天的订单量超过100万次，这几乎是6个月前Uber全球业务的总和。易观国际统计显示，滴滴快的以78%的订单份额统治中国打车市场，Uber的份额约为11%。

在一封发送给投资者的邮件中，Kalanick表示，Uber在中国11个城市的规模和增长速度都十分惊人。不过，他还表示，为了吸引用户，Uber必须扩展至新的城市，并对用户进行补贴，这将需要大量的资金。他预计年底之前，中国将超越美国成为Uber最大的市场。

不过，Uber在中国的问题也同样很多，除了政府监管之外，最受人关注的就是Uber面临的刷单问题。有媒体称，Uber在华每日订单量其中有30%至40%的订单是刷单，不过Uber表示该比例只有10%。

上周，Uber在中国市场的最大对手滴滴快宣布获得20亿美元新一轮融资，并已拥有超过35亿美元现金储备，会打造维护生态圈，除了和金融、保险合作，也会重点关注汽车后市场。