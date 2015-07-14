港交所称深港通下半年推出 “被遗忘”的北上资金将选取何种标的？

A股投资者的心态近期被沪深市场的“大开大合”所牵引，而就在此间市场无暇顾及的“深港通”进程近日也迎来重大进展。

深港通是继去年11月启动的上海与香港股市互联互通（沪港通）后，中国资本市场开放另一项重要举措。

香港交易所主席周松岗6月22日曾表示，今年下半年将会推出"深港通"，希望未来将互联互通计划延展到更多资产类别。而港交所行政总裁李小加亦表示，深港通的准备工作正按计划进行。但当时二人没有给出深港通启动日期。

随后市场传出“深港通”通车时间可能会延迟，然而香港特首梁振英日前联同多名政府官员与深圳市委书记马兴瑞及深圳市长许勤会面后，表示有信心“深港通”可如期开通。

另有报道指，“深港通”准备工作有新进展，港交所的“深港通”技术准备或可于本月底前完成。而梁振英此次访京，令市场憧憬“深港通”好事将近。

无独有偶，回顾“沪港通”去年11月宣布开通之前，香港局势也被指可能令“沪港通”时间表延迟，然而当时特首梁振英于11月8日曾北上访京，访京前梁振英曾表示会争取“沪港通”尽快开通，而他回港后，于同月10日即宣布“沪港通”正式开通。

而结合各方消息，年内推出深港通已是板上钉钉。甚至深港通进度推进顺利，时间可能超预期。此外，深港通基本比照沪港通，但额度和制度方面可能有所放宽。

从估值角度来看，香港估值相比A股整体更低，行业方面港股的日常消费、金融估值相比A股略高，A股的电信、信息技术、能源相比港股较高。

“北上”资金可能选取何种标的？

深港通后，个股弹性更高的深市有望获得北上资金进一步关注。在业内人士看来，从投资理念和市场风格角度看，相对稀缺、A+H高折价，以及高股息的蓝筹股最容易获得海外资金青睐。

《金融投资报》撰文特别指出，从稀缺角度来看，白酒作为A股独有的稀缺品种，沪港通的开通时就受到海外资金的明显关注。首先其稀缺性凸显，同时白酒行业在2014年深度调整筑底后业绩开始出现回升，基本面的预期修复基本实现。

此外，板块整体的低估值提供了较高的安全边际。除白酒外，军工概念的蓝筹股吸引QFII资金的青睐。从外资投资偏好来看，同样稀缺的军工板块也有望成为北上资金关注的重点。此外，中药、环保等板块同样值得关注。

另外，从投资风格来看，蓝筹股一向受到国内以及香港投资者的关注。比如汇丰控股、长江实业、中国移动、港交所，或公用股，比如中电、港灯等。这些大盘蓝筹股业绩稳定，走势同样稳定。尤其是一些保险基金和退休基金特别青睐这类股票，股价非常稳定很少大起大落，每年获得的股息就已经相当可观。而高分红的蓝筹股或将是北上资金重要的投资标的。