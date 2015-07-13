黑石称美联储“巴不得”快点加息 本周全球紧盯耶伦国会听证会

黑石顾问服务部门副董事长Byron Wien表示，美国经济增长势头日益增强，这可能导致美联储)最快于9月份开始加息。Wien向来乐于对金融市场进行预测，自1986年以来，Wien已经连续30年对全球经济、金融市场和政治意外进行预测。

黑石集团(Blackstone Group)顾问服务部门副董事长Byron Wien周日(7月12日)表示，美国经济增长势头日益增强，这可能导致美联储(FED)最快于9月份开始加息。

Wien在电视节目中说道：“我看下半年经济状况会好得多，我想美联储巴不得想快点加息。”

美联储主席耶伦(Janet Yellen)上周五在克里夫兰发表演讲时以经济形势不断好转为由继续维持其今年开始加息的预期。

利率期货走势表明，美联储今年12月开始加息的几率7月8日已从54%攀升至67%。9月份开始加息的几率则从21%上升到33%。

Wien说道：“下半年基本面会持续改善，企业收益也会好于预期。”

Wien向来乐于对金融市场进行预测，自1986年(时任摩根士丹利首席美国投资策略师)以来，Wien已经连续30年对全球经济、金融市场和政治意外进行预测。

美联储主席耶伦周三和周四将出席国会听证会，外界期望能从她的证词中找到更多加息的线索，但估计不会有强烈的信号。

瑞士信贷(Credit Suisse)分析师们在一份报告中写道：“我们依旧认为，联邦公开市场委员会(FOMC)的多数委员盼望在时机成熟时摆脱零利率政策区域，最有可能在年底前。但收紧政策的迫切性有些降低。”

瑞信分析师们还提到金融市场的避险情绪上升风险且薪资增长缓慢。

美联储政策制定者在6月会议纪要中明确表示，将密切关注国外经济增长，特别是中国和其他新兴市场。

波士顿联储主席罗森格伦(Eric Rosengren)上周五表示，如果美国经济持续改善，9月或许是加息的合适时机。

值得注意的是，罗森格伦是美联储立场最鸽派的官员之一；他的这番言论也暗示联储内部普遍不排斥9月就加息。

罗森格伦在谈及加息时说道：“如果就业市场确实继续改善，如果我们有升向2%通胀目标的合理信心，那么最早在9月行动可能是合适的。我不认为我们已经有充分的迹象，但我们还有几个月的数据数据可供研判这是否得到进一步确认。”

Pantheon经济学家Ian Shepherdson撰写报告称，耶伦本周在国会的听证演说应该与她周五的讲话类似。

分析师指出，若耶伦在本周国会作证时再度发表鸽派言论，可能降低外界对美联储9月加息的预期，这对于美元而言是个糟糕的消息。

报告显示：“我们将非常乐于看到她是否会再度低调处理国际间的忧虑因素，这些因素似乎依然在投资者中受到广泛重视。”

Shepherdson指出，上周五讲话中，国际风险因素被引人注目地淡化，她大体重复了FOMC上次会议的观点。Pantheon仍预期9月份首次加息。