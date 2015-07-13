零碎化市场在全球风暴中躲过一劫

中国A股市场大量个股停牌，纽约证交所交易中断数小时，以及对希腊危机的金融防范，这些听起来都好像一部暑期灾难片的情节。然而一周来的冲突给市场留下的，也只不过是一道皮肉伤而已。

以后危机市场结构来看，能有这样的表现殊为不易。投资者经常批评目前的市场结构，认为市场彼此孤立且容易受到全球流动性冲击的影响。然本周全球股市仅下跌1%，也几乎没有迹象显示美国的技术故障或中国股市的大起大落在全球范围造成了系统性的蔓延。

而且从更加广义的角度来说，虽然债券、外汇和股票市场的波动性上升，但主要指标指数一直保持在相对窄幅的波动区间内。

是不是就能说，目前这种不完美的系统要比之前认为的更加强韧？毕竟，局部范围内这些冲击造成的伤痛还是很明显的：希腊实施资本管制、中国股市三周内市值蒸发25%，纽约证交所面临进一步审查。然而，并没有出现“多米诺骨牌效应”。

对此的一个解释就是，零碎化的市场体系实际上有助于限制局部冲击的影响。外资所持中国股票微乎其微，欧洲企业在希腊的曝险屈指可数、美国股票有很多通过电子途径交易，因此即便是全球最有名的交易所发生故障，其影响也能轻松消化。

亨德森全球投资的多元资产联席主管Bill McQuaker表示；“我不敢说零碎化的市场一面倒只有好处...但在这些特定情况下，缺乏关联确实对相对的稳定性起到了重要作用。”

另一个原因在于，五年前出现的美国“闪崩”导致近1万亿(兆)美元市值瞬间蒸发，以及七年前发生的次贷危机将投行雷曼兄弟推向破产，并导致金融版图被重画之后，投资者对市场震荡的预期发生了变化。

一些人说，市场可能只是较能经受技术故障及卖压突如其来的考验，他们指的是一种市场机制。这种机制未必更加强大，或是更不易受到冲击的影响，但在冲击真的出现时，却能从容应付。

“这不是因为市场有了弹性。而是具备了对失误的容忍度，”研究公司Aite Group的资深分析师David Weiss表示。

**央行影响力犹在**

不过在风险蔓延之际，央行的影响力仍是不容忽视的因素。

毕竟，本周之所以没有出现恐慌性抛售，一个明显原因是，央行和监管机构采取了行动。中国证监会禁止大股东减持股票，而欧洲央行也重申有能力应对希腊危机可能蔓延的风险。

虽然美联储没什么必要插手纽约证交所交易中断事故，但数年来的宽松资金或许已使投资者陷入自满境地。野村的Bob Janjuah周一警告道，市场对全球经济增长“太过乐观”，而且低估了危机蔓延的风险。

“全球央行在市场操纵方面都有过错，无论是明着还是暗中操纵，”德意志银行董事总经理Nick Lawson周五向客户称，“中国只是让人们进一步看清某些行动的后果。”

换句话说，全球市场在后危机时期面临的真正考验还未显现，而且可能要等到各国央行逆转政策路线并开始升息时才会出现。

这反过来可能推翻债市的多米诺骨牌。虽然2014年底全球以美元计价的非银行债券存量从2010年底的6万亿(兆)美元扩大至9.5万亿美元，但银行业者从交投活跃的店头交易市场撤退，导致债市流动性下降。

因此，即便金融市场重新出现的动荡目前仍较“温和”，但对金融系统抵御未来更大冲击能力的担忧依然很高。

“现在是个令人不安的时期，”Thornburg投资管理公司旗下投资组合经理Lon Erickson称，“市场还未迎来真正的考验。”