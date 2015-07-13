希腊“死期”延后传闻满天飞 欧元周初又开盘跳空低开

又是令人失望的周末！希腊救助谈判在此前一片乐观声中再度被“搞砸”，尽管周末召开的欧盟紧急峰会曾被打上“希腊问题最后一次会议”的标签，但峰会除将截止期限推后以外并未有协议达成，给原本期望峰会达成某种解决方案的投资者感到失望不已。受此影响，周一亚市早盘欧元普遍下跌，欧元/美元连续第三周跳空低开。

意大利总理伦齐(Matteo Renzi)上周表示，周日(7月12日)的协议将是就希腊问题的最后一次协商。要使希腊退出欧元区，大部分流程都需得到欧盟领导人的一致同意，原定周日晚间在布鲁塞尔举行的欧盟领导人峰会被取消，欧元区19国领导人峰会则仍按计划进行。

欧元/美元周一开盘跳空低开约50点，盘初最低一度触及1.1090，上周五尾盘约报1.1163。欧元/日元跌逾1%至135.45低点，欧元/瑞郎从周五尾盘的1.0480跌至1.0425。

不过因有传言称，欧洲央行(ECB)已经同意希腊推迟偿还原本在7月20日到期的35亿欧元债务，欧元盘初跌幅缩减，欧元/美元和日元最新报1.1136和136.35。

与此同时，市场还有一则传闻，称法国将向希腊提供双边贷款以解燃眉之急，这也一度利好欧元走势。

有欧盟官员说，法国提供双边贷款是正在讨论的选项之一，可以帮助筹集约70亿欧元。希腊在7月20日之前需要这笔钱，以避免无法按期赎回欧洲央行持有的债券。如果违约，可能迫使欧洲央行终止向希腊银行业者提供融资。

不过对此传闻，两名法国官方消息人士周一予以否认。

此外，一欧洲官员称，欧元集团稍后召开的会议可能讨论诸多方法来给希腊提供流动性资金。

周日的协商没有达成协议，助燃对避险日元的普遍需求。美元/日元下挫0.2%报122.53，澳元/日元下跌0.4%报90.91。

法国巴黎银行(BNP Paribas)称，希腊谈判继续缺乏明确结论，暗示本周开始将有温和的“避险”情绪。

希腊临时退欧？

周末有媒体称德国财长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)建议实施为期五年的希腊退欧和人道主义援助。《星期日法兰克福汇报》引述德国财政部的文件称，希腊提议无法实现可持续的经济增长目标，因此不能成为三年援助项目谈判的基础。

文件显示，一个选项是希腊在国会支持下迅速改进方案，其中包括希腊转移价值500亿欧元的资产给一家基金，由该基金把资产变现用于清偿希腊的债务；另一个选项是希腊实施期限五年的退欧以便重组债务，其将继续是欧盟成员国，并会获得人道主义援助和经济协助。

德国作为欧元区救援行动最大的出资国，其总理默克尔(Angela Merkel)声称开始商谈的条件还不具备。目前德国国内反对进一步援助希腊的呼声日益强烈。

德国总理默克尔表示：“从现在情形看，我们不会从欧元集团收到任何呼吁启动希腊问题谈判的一致声明。这并不奇怪，因为情况非常困难。”默克尔称，希腊过去几个月的经济出现“恶化”，“不会有不惜代价的协议”。

芬兰财长Alexander Stubb表示，欧元区财长会议讨论了希腊是否应该暂时离开欧元区的问题。

希腊政府官员则表示，欧元区财长会议没有讨论希腊退出欧元的议题；德国财长朔伊布勒或其他人都没有在会议上提及这个议题。

法国总统奥朗德(Francois Hollande)表示，法国将努力让希腊留在欧元区，腊临时退出欧元区是不可能的。

他在布鲁塞尔参加欧元区领导人峰会前表示：“利害攸关的是要知道希腊明天是否会留在欧元区，重要的是欧洲。这不仅仅是希腊的未来——当然这是今日的主题。法国将尽一切努力试图在今晚达成一个协议，以便让希腊留在欧元区，并让欧洲继续前进。”

奥朗德说道：“没有希腊临时退欧的说法。要么就是希腊退欧，要么就不退。”

意大利总理伦齐称，不能让希腊退出欧元区，他并表态要求德国政府作出妥协接受希腊协议。

欧元区“格外开恩” 希腊获得3天保命期

欧元区领导人周日在紧急峰会上对接近破产的希腊表示，本周必须确定关键的改革以恢复外界对该国的信任，这样他们才会开启金融救助协商，让希腊留在欧元区内。

会议要求希腊左翼总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)推动议会通过立法，说服其他欧元区伙伴国立即释放救助金以避免国家破产，并开始第三轮救助计划的协商。这轮救助规模估计高达860亿欧元(955亿美元)。

有些人士质疑这项方案能否在短短三天内迅速获得希腊国会的通过。根据接近政府的消息人士表示，对于上周五未投票支持齐普拉斯协商立场的部长，齐普拉斯将予以裁撤，而左翼激进联盟党(Syriza)抱持异议的议员其席位也将不保。

欧元区财长提交各领导人的决定草案显示，包括税收和养老金改革等六项全面举措必须在周三午夜之前确定，而在救助协商开始前，希腊议会须批准整个方案。

芬兰财长Alexander Stubb表示，如果齐普拉斯错过这个期限，希腊的欧元区成员国资格将面临暂停的风险。Stubb表示：“希腊面临恰好两个选择，这是相当黑白分明的选择”。

该草案还包括德国一项提议，即如果希腊不能满足条件，将让希腊“暂退”欧元区。但并非所有财长都支持这个想法。

欧盟一高级官员表示，这样做是非法的，相关内容不会留在峰会声明中。

据外媒报道，如果希腊满足条件，德国议会将在周四开会，授权总理默克尔与财长朔伊布勒启动有关新贷款的谈判。然后，欧元集团财长们将在周五或周末再度开会，正式启动协商。

在此之前，希腊总理齐普拉斯为赢得至少740亿欧元资金援助而提交的改革方案得到国内议会绝大多数议员支持。欧元集团主席戴塞尔布卢姆(Jeroen Dijsselbloem)称，这份方案的不足之处包括没能反映谈判破裂及两周前实施资本管制之后的经济形势恶化。

投资者目前等候观望，面临左翼联合政党的反对，希腊总理齐普拉斯是否能够通过撙节提案。分析师预计，欧元/美元将在1.10-1.12左右波动。

法国农业信贷银行(Credit Agricole)驻伦敦资深外汇策略师Adam Myers表示：“我认为欧元/美元的波幅不会超过2%，但如果有迹象显示希腊将退出欧元区，那么就会有较大幅度的波动。”

因市场对周末达成协议感到乐观，上周五欧元曾大幅反弹。对此高盛认为，市场乐观情绪显“荒谬”，欧元/美元下档风险仍大。该行预计，希腊债务局势的升级将导致欧元/美元跌向平价。

聚焦本周耶伦听证会

交易商称，希腊在欧元区的前途未卜将继续主导目前的市场人气，另一重要影响因素则为美国何时会加息。

美联储(FED)主席耶伦(Janet Yellen)上周五表示，她预计联储将在年内加息。但对就业市场仍然疲弱表达了强烈的担忧，称经济增长增强可以鼓励更多美国人重返就业市场。

耶伦在上周五的讲话中并未明确暗示，在今年剩余四次会议上联储是否会升息超过一次。

波士顿联储主席罗森格伦(Eric Rosengren)上周五表示，如果美国经济持续改善，9月或许是加息的合适时机。

美联储主席耶伦周三和周四将出席国会听证会，外界期望能从她的证词中找到更多加息的线索，但估计不会有强烈的信号。

金融市场的交易商和投资者先前已将美联储近10年来的首次加息预期时间从6月延后至9月，目前预期时间是12月甚至2016年。

联邦公开市场委员会(FOMC)在上周公布的6月会议纪要中明确表示，将密切关注国外经济增长，特别是中国和其他新兴市场。

瑞士信贷(Credit Suisse)分析师写道：“我们依旧认为，FOMC的多数委员盼望在时机成熟时摆脱零利率政策区域，最有可能在年底前。但收紧政策的迫切性有些降低。”