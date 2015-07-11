中国仍是世界经济火车头 领导层冷静应对股市

俄罗斯总统普京在此间表示，当前中国股市动荡不会影响中国成为世界经济火车头。

上海合作组织成员国元首理事会第十五次会议举行。期间，上合各方通过了《乌法宣言》，批准了包括《上合组织至2025年发展战略》在内的一系列文件。普京在会后的新闻发布会上表示，近期中国内地股市行情出现跌势，“但据最新数据，又发生了小幅回升”。“这是正常的”。“我认为，中国以前是，今后也依然将是世界经济的火车头”。

普京在讲话中对中国领导层冷静应对股市波动表示了赞赏。

普京希望中国企业能为西伯利亚和远东的发展做出贡献。早些时候，普京已向中方发出邀请，希望中国大型企业能参加将于9月初在符拉迪沃斯托克举行的经济论坛。

普京说，下一步上合需要解决印度和巴基斯坦正式加入上合组织的问题。据稍早前报道，在当天的峰会上，上合组织已经通过了关于启动接收印度、巴基斯坦加入上合组织程序等决议。他表示，希望上合组织成为在争议中寻找折中以及解决方案的国际平台。

普京认为，当前金砖国家都很强大，具备战略发展前景，“将成为世界及世界经济的引领者”。俄罗斯愿与各国发展关系，“但首先是金砖国家，以及那些有意以这种形式进行合作的国家”。

此外，普京对目前俄国内经济情况表示了乐观。他说，俄国内GDP增速放缓。“但俄保障了可以接受的本币汇率，保证了贸易顺差”。“俄方将会克服这些困难”。

普京表示，当前美国的高额外债是整个世界经济的严重问题。“美国的国内生产总值是17.8万亿美元，而债务为18.2万亿。美国外债超过国内生产总值”。“这不仅是美国，也是整个世界经济的严重问题”。