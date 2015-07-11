希腊曙光普照欧英齐飞升 耶伦基调不变市场冷静

周五(7月10日)外汇市场出现巨大波动，此前态度强硬的希腊左翼联盟政府在最后关口提出的改革换贷款协议大幅向债权人要求靠拢。欧元区多名官员表示希腊政府已经表现出留在欧元区的诚意。相应地，国际债权人方面的立场也明显放缓，尤其是之前坚决反对减记希腊债务的德国财长也改口承认需要重组希腊部分债务。今天欧洲早盘，法国总统、意大利总理均对希腊的最新提议表示欣慰。

英镑、瑞郎等此前受到希腊问题以及可能引发的欧洲动荡影响的欧洲货币全线出现解脱式攀升，欧元、英镑、瑞郎兑美元均有不同程度涨幅，美联储主席耶伦周五在俄亥俄州克利夫兰市发表讲话，重申了她认为年内加息可行的态度。并对美国经济近期发展以及美联储未来政策目标发表了看法。

希腊改革传播正能量 仍有不同声音反对提议

希腊的这一改革方案将被提交至周六的欧元集团财长紧急会议。若欧元集团财长认可该方案，则周日的欧盟峰会或将顺利批准这一对希腊的第三轮援助计划；但也有可能得到欧元集团财长会议的批准后，欧盟可能取消周日的峰会。

周五德国社会民主党主席Schaefer表示，希腊最新提交的改革方案为债务协商打下了好基础。

Schaefer和社民党是总理默克尔所在的基民盟的成员，Schaefer表示：“（提交改革方案）是希腊的一项重要进步，虽然这种事应该很早之前就做了。”

他呼吁，与希腊的对话应当着重于如何让希腊留在欧元区，并补充“谈论希腊退欧这种天方夜谭”的行为必须停止。

希腊提交的新提案引发了金融市场的一片乐观预期。德国方面传来了“不和谐的声音”。德国基督教社会联盟议员Hans Michelbach周五表示，希腊要求的535亿欧元援助数额过高，该国无法在未来三年里实现经济转型。

Michelbach在声明中表示：“绝对不能同意这样一种庞氏骗局，用新债抵旧债，欧元集团到2018年又会面临希腊债务不可持续的相同问题。”

欧元区内部数据表现强劲，也提振汇价的良好的表现，法国统计局(Insee)公布的数据显示，5月工业产出反弹，单月升幅创下三个月以来之最，表明欧元区第二大经济体经济复苏处于逐渐企稳的道路上；意大利统计局公布的数据显示，5月工业生产增幅高于预期，印证经济复苏迹象。

周五(7月10日)摩根士丹利(Morgan Stanley)在对客户报告中就希腊局势如何影响欧元走势作出了最后寄语。

摩根士丹利认为，“若希腊达成协议，欧元短线将可能反弹。不过反弹可能难以持久，因为投资者可能重新亲睐欧元融资产品。”摩根士丹利还表示，“若希腊退出欧元区，则欧洲央行(ECB)可能采取工具来维持欧元区主权债券稳定。欧洲央行推行的宽松货币政策可能继续打压欧元。”摩根士丹利补充道，一旦希腊宣布退欧，若市场反应越是冷静则欧元长线前景越是悲观。

打铁还需自身硬 英国数据再次现利好 英镑紧随欧元攀升脚步

英国经济数据再次出现向好的迹象。据今天公布的一份报告显示，由于进口骤降，而当月对欧元区出口则攀升，英国5月商品贸易赤字大幅减少，规模创下2013年6月以来的最低水平。

英国统计局(ONS)周五(7月10日)公布的数据显示，英国5月商品贸易赤字强劲收窄至80亿英镑，预期赤字97亿英镑，前值修正为赤字93.87亿英镑。

数据还显示，英国5月出口月率仅仅小幅下跌0.1%，进口则下跌4.1%。尽管对欧盟出口下跌0.3%，英国5月对欧元区出口劲增3.3%。

英国统计局还在今天的报告中称，英国5月服务业贸易盈余为76.07亿英镑，从而使得5月整体贸易赤字收窄至3.93亿英镑。

近年来，英国贸易一直拖累经济增长，尤其今年一季度对经济增长拖累了0.9个百分点，创2013年以来最大的拖累幅度。不过今天的报告暗示二季度贸易状况将对经济增速提供"正能量"。

英镑/美元本周稍早一度跌至一个月低位，这主要是由于美元受利差优势提振飙升。但是之后由于英国预算案紧缩程度没有预期的大，加之住房数据表现强劲，给英镑带来支撑。

英镑/美元于日内欧市盘中扩大涨幅，最高上探1.5498，已经将周三所及低点1.5330远远甩在身后。

希腊总理齐普拉斯在最后时刻做出妥协，提交新改革方案，力图挽救希腊免于破产，此消息推动欧元全线走强。

“英镑上涨与欧元/美元走势几乎亦步亦趋，”法国巴黎银行驻伦敦外汇策略师Michael Sneyd称，“接下来我们将重点关注下周的就业数据，尤其是平均薪资。我们认为，薪资上涨是英国央行较市场预期提前升息的核心要素。”

英国央行周四维持利率在纪录低点不变，决策者努力想在英国薪资增速改善和全球经济出现更多不佳讯号之间做权衡。

当前，市场策略师对英国央行何时升息仍存在意见分歧，但普遍预期是在明年中期前后。

欧/日暴涨2% 日元利空一波未平一波又起

欧元本交易日走强，而日元则涨势停滞，在本交易日出现下跌现象，导致欧元/日元汇率周五大幅上涨，涨幅超过2%，盘中最高一度触及137.24，达到7月以来最高点。

日本内阁特别经济顾问滨田宏一(Koichi Hamada)周五称，日本央行目前不需要放松政策，尽管通胀率顽居低位并且有来自希腊和中国的负面影响，而是应该先观察中国股市大跌对日本经济的影响再做决定。

滨田宏一还指出，首相安倍晋三应该继续推进计划中的2017年全国性消费税上调，并考虑采取措施帮助将受此次增税影响的低收入群体。

鉴于日本就业市场紧张，企业投资反弹，经济整体改善，“日本央行可以先等等，看看中国那边会带来什么影响，”滨田宏一说。

中国股市近几周重挫超过30%，不过周五连续第二日反弹，因中国政府采取了一系列救市措施。

不过，如果中国市场震荡损及日本的就业和经济增长，“日本央行会很乐意放宽货币政策，”滨田宏一说。“但日本的就业市场缩紧，所以我不认为这会马上构成问题。

上证综指延续昨日强势走高行情，本交易日盘中一度攀升逾6%，最高一度升至3900关口上方，最终收盘大涨逾5%。这也令风险情绪显著回升，欧股欧元上涨，日元则涨势消退。