一夜之间金融市场大变天 大宗商品遭高盛“当头棒喝”

金融市场周四(7月9日)发生翻天覆地的变化，A股和H股双双暴涨，一扫近期的阴霾；大宗商品也在原油和黄金的带领之下集体反弹。欧市盘中，美元指数放缓上涨步伐，汇价窄幅震荡于96.50附近；欧元/美元暂时稳住阵脚，汇价小幅回落至1.1050附近。从最新的调查来看，希腊退欧的风险首次升至50%以上，各大投行仍看空欧元至平价。

德国竟然已经默许希腊退欧 欧元坚挺然投行仍一致看空

本周初的欧盟峰会上，欧盟已经对希腊发出“最后通牒”，要求希腊在本周和债权人达成新的援助协议，否则将启动退欧预案。但从当前的形势来看，希腊退欧的风险仍不容忽视。

自本周一开始，希腊政府延长了资本管制，之后，希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)需要在欧洲当地时间周四(7月9)午夜之前向其欧洲同事们提交一份新的改革计划，其中可能包括一些该国此前一直不愿接受的支出削减措施，以换取新的经济援助协议。

据悉，如果清单内容获国际债权人批准，欧元区财长将在7月11日举行会议，就欧元集团与希腊展开救助谈判正式提出建议。12日，欧盟28国领导人将在特别峰会上讨论希腊的命运。

之前，包括德国总理默克尔、西班牙财长金多斯和奥地利财长谢林在内的众多欧元区国家领导人和高官都曾警告称，这将是希腊最后的机会。

据消息人士指出，默克尔已经表态，如果希腊的提案难以令人满意，将愿意让希腊退出欧元区。

当前，希腊需得到资金救助避免破产及被迫退出欧元区的命运。自2010年，希腊发生债务危机发生以来，改革已先后获得两个救助计划，价值约2400亿欧元。

尽管希腊方面正在连夜赶工，以及时提交一份让债权人满意的提案，但外界对于希腊留在欧元区的前景预期正在愈发恶化。

根据最新的外媒调查显示，希腊退出欧元区的概率首次超过50%。该份汇集了57名分析师调查的结果显示，希腊脱离欧元区的机率中值为55%，这也是调查发起以来数值首次超过50%。

瑞士信贷银行资深分析师Christel Aranda-Hassel表示，“由于信任荡然无存，一切已经覆水难收。对于这场冗长的协商，我认为希腊的表现太过分了。”

市场分析人士指出，7月20日欧洲央行持有的一笔希腊债券到期，或将成为引爆点。本项调查显示，希腊对这笔债务违约的机率是60%。一旦希腊无法偿还该笔贷款，欧洲央行或将切断对于该国银行业的援助，从而让希腊退欧风险急剧上升。

Hassel指出，“当希腊无法偿付欧洲央行债券款项的时候，严格来讲就是违约了。而那意味着结束，因为欧洲央行将无法再证明有理由金援希腊银行业，”

尽管希腊局势已经处于“千钧一发之际”，欧元/美元暂时并没有要大跌的迹象。欧市盘中，欧元/美元小幅回落至1.1050附近，日内汇价最低触及1.1029。日图上，欧元/美元呈现三角形收敛，在希腊局势结局揭晓之前，汇价或将延续窄幅震荡格局。

在希腊局势的压力之下，欧元走势堪称“奇迹”然而各大投行们仍对欧元走势持悲观态度，他们认为欧元/美元年底或难逃跌至平价的水平。

美银美林(BofA Merrill)在最新的分析中称，“货币政策背离对欧元的影响会比希腊危机大。因此，我们仍维持看空欧元的观点。即便美联储的不确定性并不对我们这一观点构成支撑。”

该行表示，“我们仍认为希腊问题对欧元构成利空。我们预计供应量的上升也将令欧债收益率在7月承压，从而对欧元构成打压，欧元/美元年末目标仍看平价水平。”

ActionForex外汇分析师指出，从大级别走势来看，欧元/美元自1.6039长期高点以来的走势依旧被视为修正整理，同时汇价自1.3993以来的跌势仍被视为这一形态的第3轮修正。只有当欧元/美元突破1.2042（支撑转阻力位），方能暗示中期趋势反转，否则对其观点依旧维持看跌。

丹斯克银行更是指出，无论希腊是否退欧，投资者都可以做空欧元。该行认为，如果希腊退欧得以避免，美联储加息的决定势必更为坚定，这将支撑美元汇价，如果希腊退出欧元区，则欧洲央行可能采取更多后续行动(包括也可能不包括量化宽松举措)，这些举动将打压欧元。

该行预计，欧元/美元3季度汇价将跌至1.0400，当前油价的下行压力是欧元疲软的另一潜在驱动因素。因为油价下跌限制了欧元区通胀在秋季反弹的动力，其他经济要素命运也雷同。这也可能进而催生欧洲央行需要采取更多行动来刺激物价上涨的预期。

大宗商品集体上演报复性反弹 高盛警告“已进入恶性循环”

在美联储会议纪要偏于鸽派和中国股市暴涨的刺激之下，大宗商品日内集体上演报复性反弹。不过，国际知名投行高盛在最新的报告中警告称，大宗商品已经“已进入恶性循环”。

近期市场对希腊债务危机的担忧情绪持续升温，美元强势上扬也打压了大宗商品价格，隔夜更是引发国际原油和现货黄金都跌至多日低位。

日内，现货黄金率先强势反弹，金价一度汇市至1166.30，隔夜金价曾下探至1146.77，逼近今年3月17日的低位1142.86。现货白银则最高上探至15.56。

从消息面来看，隔夜的美联储会议纪要意外偏于鸽派，这也在一定程度上打压了美元，从而令黄金获得提振。

美联储(Fed)于北京时间周四凌晨发布的6月会议记录显示，美联储官员希望在升息前需要看到更多美国经济增强的迹象，而希腊债务危机被指是重大忧虑。

会议记录显示，美联储仍对今年稍晚的升息计划感到纠结，因美国经济数据良莠不齐且海外市场动荡加剧。会议记录巩固了美联储可能不得不至少等到9月才会升息的观点。

此外，中国股市周四暴涨超过6%，因近期监管当局和政府方面集中出台了一套救市组合拳。而这也推动澳元/美元也大幅回升，摆脱六年低点0.7372。这也在一定程度上缓解了市场对于中国陷入金融动荡的担忧，大宗商品从中也获得了提振。

展望近期走势，凯投宏观(Capital Economics)分析师周三表示，黄金和白银价格自行推动出现一轮反弹趋势，近期如有新推动可能继续上涨。

永丰金融集团的分析师指出，尽管目前金价似乎止住了跌势，但短期内仍然难以改的趋势。黄金市场仍然表现疲软，一度接近今年的低点。不过此后金价回升，在1160附近稳定。

DailyFX的分析师认为，金价在刷新四个月低位后窄幅整理。若金价继续跌破1152.47(76.4%回撤位)，将有可能将跌势扩大至1136.03(100%回撤位)。初步阻力位于1170.86(50%回撤位)，更远阻力位于1179.07(38.2%回撤位)。

原油方面，美国原油期货也暂时止住跌势，美油最高触及52.69美元/桶，布伦特原油期货价格也震荡反弹至57.98美元/桶。

不过，高盛(Goldman Sachs)仍对大宗商品持看空立场，该行在最新的分析中指出，大宗商品仍陷入货币泛滥和产能过剩周期的“恶性循环”之中。

高盛分析师Jeffrey Currie表示，大宗商品市场正处于“负反馈循环”中，更低的原材料价格刺激美元走强，这会使得一些国家的生产成本下滑，其本币因美元走强而贬值。这些会刺激市场对美国加息和新兴经济体债务将会减少的预期。继而，大宗商品需求将持续下降，这又会限制价格上行的空间，促使美元进一步上涨。